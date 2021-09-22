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9月電視面板跌勢加重 55吋以下單月跌幅均超過1成

鉅亨網記者劉韋廷 台北
9月電視面板跌勢加重，55吋以下單月跌幅均超過1成。(圖:AFP)
9月電視面板跌勢加重，55吋以下單月跌幅均超過1成。(圖:AFP)
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面板電視顯示器IT筆電Witsview集邦

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (22) 日公布 9 月下旬面板報價，因終端需求持續低迷，電視面板價格跌勢加重，32 吋單月跌幅超過 2 成，43、55 吋面板跌幅也有 1 成以上，IT 面板方面，仍僅有 Chromebook 主流使用的 11.6 吋筆電面板單月續跌 0.5 美元，其餘尺寸則維持小漲或持平格局。

根據 Witsview 統計，9 月下旬各尺寸電視報價均走跌，且跌幅再較上旬擴大，若以全月觀察，最弱勢的 32、43 吋中小電視面板，9 月單月報價分別下跌 18、20 美元，跌幅達 24.32%、16.53%，55、65 吋電視面板均跌逾 20 美元，跌幅落在 8-11%，9 月底報價達 185、250 美元

IT 面板方面，9 月顯示器面板漲勢也持續收斂，其中 21.5、27 吋持平上月，9 月下旬報價為 72.8、94.7 美元，僅 23.8 吋顯示器維持小漲格局，但單月漲幅也收斂至 0.5 美元，報價為 82.6 美元

筆電面板中，除 Chromebook 主流尺寸 11.6 吋續跌 0.5 美元外，主流機種尺寸分別有 0.2-1.1 美元漲幅，幅度同樣較上月收斂。

另一方面，美系外資今也出具報告指出，面板需求、價格正持續惡化，估第三季面板價格將季減約 4%，第四季則再進一步惡化，估季減約 8%，且需求減弱趨勢恐一路持續至明年上半年，對友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 維持中立評等，但目標價分別下修至 15.3、14 元。

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