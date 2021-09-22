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疫情干擾跨國企業布局 台前8月僑外投資金額年減35%

鉅亨網新聞中心
疫情干擾跨國企業布局 前8月僑外投資金額年減35%。(圖：AFP)
疫情干擾跨國企業布局 前8月僑外投資金額年減35%。(圖：AFP)
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僑外投資投審會疫情跨國企業對外投資

經濟部投審會今 (22) 日公布僑外投資最新統計，今年前 8 月核准件數 1757 件，年減 22.12%，核准投 (增) 資金額 37.28 億美元 (折合新台幣約 1118.45 億元)，年減 35.17%，金額、件數雙雙下滑，主要因新冠肺炎疫情持續干擾，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。

根據統計，今年 8 月僑外投資核准件數為 223 件，投資金額 5.18 億美元 (折合新台幣 155.51 億元)，月減 40%、年減 60%。1-8 月僑外投資案件 1757 件，較去年同期減少 22.12%，累計投資金額 37.28 億美元，較去年同期減少 35.17%。

陸資來台投資方面，1-8 月核准投資件數為 26 件，年減 63.38%；投資金額 2947.1 萬美元 (折合新台幣 8.84 億元)，年減 75.09%。投資件數、金額均較去年同期驟降，主要因國際情勢變化，包括美中貿易戰升溫、兩岸情勢變動，以及經濟部修正大陸地區人民來台投資許可辦法等。

對外投資的部分，1-8 月核准對外投資件數為 265 件，年減 27.6%；投資金額 86.27 億美元 (折合新台幣 2588.34 億元)，年增 36.7%，主要因核准環球晶 (6488-TW) 以 25 億美元收購德國世創電子等大型投資案所致。

投審會統計，1-8 月核准對新南向國家投資件數為 82 件，年減 32.23%，投資金額 53.48 億美元 (折合新台幣 1604.56 億元)，年增 197.31%；其中投資金額較大者為新加坡、越南、泰國。

對中國大陸投資方面，1-8 月核准投資件數為 277 件，較去年同期減少 12.34%；投 (增) 資金額 25.98 億美元 (折合新台幣 779.47 億元)，年減 32.75%。勞審會指出，主要受中國工資、土地、原物料等生產成本上漲，投資環境不若以往，以及美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商投資更趨謹慎觀望所致。

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