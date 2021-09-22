 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

鉅亨美股雷達：市場質疑UBER獲利改善可持續性、FB Portal Go需求不確定性高

鉅亨網新聞中心
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
Tag
鉅亨美股雷達UberFacebookNIO蔚來

美股重要看點：

週三 (22 日) 美股市場正在等待聯準會 9 月 FOMC 會議決議，投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 預測，Fed 將在 9 月會議上釋放 Taper 信號，為 11 月正式宣布 Taper 鋪路。

高盛認為，9 月份的 FOMC 會議聲明，可能再次強調，如果美國經濟發展與預期大體一致，將在相對較短的時間內開始降低 QE 購債速度。

此外，高盛預計 FOMC 將不會公佈縮減購債路徑，但可能會提供相關線索。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊指數下跌 50.63 點，或 0.15%，收 33,919.84  點。
  • 那斯達克指數上漲 32.5 點，或 0.22%，收 14,746.4 點。
  • 標普 500 指數下跌 3.54 點，或 0.08%，收  4,354.19 點。
  • 費城半導體指數上漲 6.8 點，或 0.20%，收 3,345.0  點。

今日重要總經數據：

  • 美國 8 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，市場預期 584，前值為 599。
  • 美國 8 月成屋銷售年化月增率，市場預期 -2.5%，前值為 2.0%。
  • 上週 EIA 原油庫存增減 (萬桶)，市場無預期值，前值為 -642.2。

重要個股動態：

1. 蔚來 (NIO-US)

市場分析認為，基本面上看，蔚來的財務基本面正在改善，因在營收大幅增長的同時，蔚來的虧損也在大幅減少。

不斷延長的產品線，進軍歐洲市場和電池創新，意味著蔚來業務還有巨大增長空間。但是，隨著傳統汽車巨頭和科技巨頭計劃或已涉足電動車產業，競爭將日趨激烈。

近期，半導體車用晶片供給緊張對蔚來產生了不利影響，而從更長時間來看，電池供給緊俏也會對電動汽車股票產生更大不利影響，成為電動車產業的風險隱憂。

NIO 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
NIO 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. Uber (UBER-US)

Uber 在最新向美國證管會 (SEC) 提交的文件中表示，預計第三季 EBITDA 將介於虧損 2500 萬至獲利 2500 萬美元之間，優於先前公司預計的虧損低於 1 億美元

且 Uber 並最新預計，第四季 EBITDA 將能上看 1 億美元，而 Uber 解釋業務改善的原因是，隨著經濟開放，使用叫車服務的人越來越多。

CFRA Research 分析師 Angelo Zino 認為，雖然 Uber 優於預期的調升獲利預期是一個積極信號，但投資者可能懷疑這些正向展望的「可持續性」，因為監管的不確定性仍然是 Uber 一大風險。

KeyBanc 分析師 Edward Yruma 同意上述一看法，並認為 Uber 的司機薪資上升正導致成本增加，不利於 Uber 的中期展望。

Uber 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
Uber 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. Facebook (FB-US)

Facebook 最新公佈首款可攜式的智慧螢幕 Portal Go，看準視訊市場需求。

Facebook 的 Portal Go 採用可充電電池，無需接入電源插座即可使用，這意味著 Portal Go 將進入以蘋果 iPad 為代表的平板電腦市場，但 Facebook 堅持認為 Portal Go 的主要用途是視訊會議。

市場分析，Facebook 在說服消費購買 Portal Go 上將遭遇不小困境，因市場許多平板電腦也提供了相同功能，且許多消費者已經有了平板電腦，可攜式智慧螢幕不見得可以吸引到消費者興趣。

FB 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
FB 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
蔚來汽車US-NIOUber Technologies IncUS-UBER臉書US-FB
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞