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〈觀察〉台積電罕見一次開除7人 盤點科技業員工遭大動作解雇原因

鉅亨網記者林薏茹 台北
台積電罕見一口氣開除7名員工。(圖：AFP)
台積電罕見一口氣開除7名員工。(圖：AFP)
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台積電開除舞弊貪瀆營業秘密提告解雇

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出一口氣開除 7 名員工，由於罕見同時對一批人祭出嚴重處分，引發市場討論；從過去科技業員工遭革職的案例來看，原因大多是發生貪瀆弊案、竊取營業秘密或違反公司原則等，情節重大者，更直接遭公司提告。

台積電聲明指出，遭解雇的人員在職期間嚴重違反工作規範，做出違背公司核心價值不當行為，情節重大；並強調台積電一直以來堅守誠信正直，是最基本也最重要的理念，更是員工執行業務時須遵守的核心價值。

市場起初傳出，遭解雇的員工可能外洩客戶訂單或設備安裝進度等訊息；不過，也有傳言指出，被開除的原因疑似是透過即時軟體聊股票，或涉嫌炒作股票，因太過高調而曝光。

業界人士指出，半導體業界大動作解雇員工的情況罕見，通常是竊取營業秘密、收取回扣等舞弊行為、或違反公司核心價值與原則等因素，才會遭公司以解雇嚴厲處分。

台積電過去也發生不少貪瀆弊案，員工除遭開除外，情節重大者也遭公司提告。曾有位經理級員工因與下游廠商合謀，簽署不實驗收單據，詐領公司 184 萬元而遭革職並提告；也有位副理級的工程師，每月向廠商每月收取一萬元顧問費，廠商不堪索賄遭檢舉，因而東窗事發。

貪腐弊案在科技業可說是層出不窮，鴻海 (2317-TW) 技術委員會主委廖萬成 2014 年時，涉嫌向供應商收受逾億元回扣，鴻海創辦人、時任董座郭台銘向刑事局報案後，檢調發動搜索約談；除鴻海外，包括華碩 (2357-TW) 及和碩 (4938-TW) 等業者，也都曾爆發相關弊案，並向檢調單位主動提出舉報。

除貪瀆弊案外，台積電擁有先進製程技術，身為全球晶圓代工龍頭，更是中國廠商惡意挖角的對象，有些員工禁不起高薪誘惑，選擇「帶槍投靠」，工程師竊密跳槽事件也頻傳。

曾有工程師離職後，被查獲在任職期間，涉嫌竊取 28 奈米製程機密，台積電報請檢調單位偵辦，提起公訴；另有名基層工程師離職要跳槽至中國半導體廠前夕，被發現大量列印公司內部資料，也遭解雇並送辦。

更早之前，聯電 (2303-TW) 也曾於 2001 年時，一口氣開除 10 名員工。因時任董座曹興誠透過電子郵件發表致員工公開信，但短短幾小時內，公開信傳遍竹科同業廠商與競爭對手，3 天後，公司便以不務正業、將公司內部文件傳送給競爭對手、大量散佈為由，將轉寄該信件的 10 名員工開除。

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