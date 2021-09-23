微軟新品發表會登場 五款新品一文整理

微軟 (MSFT-US) 周三（22 日）在秋季新品發表會公布五款全新產品，包括一款 Surface 筆記型電腦、三台 Surface 平板電腦與一款折疊手機「Surface Duo 2 phone」，將從 10 月 5 日開賣，與 Windows 11 推出時間同步，部分地區已可開始預訂新品。微軟股價在發表會登場時上漲 1.29%，每股暫報 298.61 美元。

以下為此次發表會推出的新品：

Surface Pro 8

微軟 Surface Pro 系列迷你版平板電腦 Surface Pro 8(圖片來源：Microsoft)

Surface Pro 8 平板電腦在微軟發表會率先登場，裝上可拆式鍵盤就變身成筆電，搭載英特爾第 11 代處理器，記憶體容量為 32GB，電池續航時間可達 16 小時，並換上 Thunderbolt 接孔可外接其他設備，此外鍵盤還多出放置並提供 Surface Slim Pen 2 觸控筆充電的空間。

Surface Pro 8 較前代螢幕擴大至 13 吋，並支援 120Hz 的螢幕更新頻率、能自動調整色彩、杜比視界技術，售價為 1,100 美元。

Surface Go 3

微軟 Surface Pro 系列迷你版平板電腦 Surface Go 3(圖片來源：Microsoft)

微軟接下來發表新版 Surface Go 3，搭載英特爾 i3 處理器，比上一代 Surface Go 2 的速度快 60%，續航時間也較上一代更久，可達 10 小時，未來幾個月內還會推出支援 LTE 連線的小改款版本，不過仍未支援 5G，售價 400 美元不包含鍵盤。

Surface Duo 2

微軟新一代折疊機 Surface Duo 2。（圖片來源：Microsoft）

微軟接著公布新一代折疊手機 Surface Duo 2，與上一代一樣採用 5.8 吋雙 OLED 雙螢幕折疊設計，兩邊螢幕可分開同時使用，或藉由全新設計的鉸鏈結合成一個 8.3 吋大螢幕使用，採 90Hz 螢幕更新率，讓螢幕滑動與移動應用程式時更為流暢，搭載高通 Snapdragon 888 晶片，支援 5G。

不過 Surface Duo 2 並不防水，也不具備無線充電功能。其售價為 1,500 美元，比第一代 Surface Duo 售價高 100 美元，新款手機顏色有白、黑兩種可選擇。



微軟折疊手機 Surface Duo 2 螢幕可合併或同時單獨使用。（圖片來源：Microsoft）

Surface Laptop Studio

微軟新推出筆電 Surface Laptop Studio。(圖片來源：Microsoft)

Surface Laptop Studio 是微軟旗下最新旗艦級產品，新品摒棄以往可拆式螢幕卡榫，改採新的鉸鏈設計，既可當作一般筆電模式使用，也可調整角度成方便使用 Surface Slim Pen 2 書寫或直接從螢幕觸控操作，還能夠將螢幕完全平躺成平板模式。

微軟 Surface Laptop Studio 螢幕可調整成不同角度。（圖片來源：Microsoft）

Surface Laptop Studio 搭載英特爾 11 代 i7 處理器，搭配兩個 NVIDIA RTX 3050 Ti 獨立顯卡版本，記憶體最高可配置 32GB，儲存則最高至 2TB。14.4 吋螢幕不僅有觸控，而且還有高達 120Hz 的螢幕更新率和杜比視界技術。

Surface Laptop Studio 售價 1,600 美元，觸控筆 Surface Slim Pen 2 售價 130 美元，能放在 Surface 系列的鍵盤保護套 Signature Keyboard 上充電，也能透過磁力吸附在 Surface Laptop Studio 上充電。

Surface Pro X

微軟推出僅支援 Wi-Fi 的平板電腦 Surface Pro X。(圖片來源：Microsoft)

最後登場的是僅支援 Wi-Fi 的平板電腦 Surface Pro X，與上一代版本使用同樣處理器，沒有其他明顯的硬體更新，售價 900 美元，上一代便宜 100 美元。

但是 Surface Pro X 也會內建 Windows 11 出廠，而且支援 64 位元軟體應用程式，這意味著該平板電能將能夠運行更多 App，兼容性將比上一代出色。

雖然此次微軟全面升級 Surface 家族，並推出新一代折疊手機，但外媒對這次新品發表會看法反應平淡。CNBC 報導，微軟的營收主力並非來自這些硬體設備，僅占微軟今年第二季收入的 4%。據 Gartner 估計，全球個人電腦市場是由聯想、惠普、戴爾與蘋果占領導地位。

報導也指出，雖然新品推出或許對微軟 Surface 的營收成長有所助益，但更重要的是有望帶動微軟的營收主力──即將推出的 Windows 11 作業系統與 Office 作業系統。