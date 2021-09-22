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羅賓漢加密貨幣電子錢包開始測試 計畫明年初推出

鉅亨網編譯段智恆
羅賓漢加密貨幣電子錢包開始測試 計畫明年初推出(圖片：AFP)
羅賓漢加密貨幣電子錢包開始測試 計畫明年初推出(圖片：AFP)
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羅賓漢加密貨幣電子錢包以太幣NFT區塊鏈

線上券商羅賓漢（Robinhood）周三（22 日）表示，計畫在下個月開始測試加密貨幣錢包，並將在明年初推出服務，讓用戶能透過電子錢包交易、發送與接收加密貨幣，還能管理羅賓漢帳戶內的加密貨幣

羅賓漢受惠疫情間零股交易興盛用戶大增，不過在該公司第二季的財報顯示，加密貨幣交易收入比去年同期暴增 4,560%，占整體營收比重逾 51%，超過零股交易的收入，顯示用戶對加密貨幣交易需求大增。

而這些用戶長期來一直想要羅賓漢開通加密貨幣電子功能，以便能更全面的參與區塊鏈的加密貨幣交易，例如用以太幣購買以太坊的 NFT（非同質化代幣）。

羅賓漢產品長 Aparna Chennapragada 說：「電子錢包是我們發展金融民主化的關鍵，讓更多人能從不同的環境參與加密貨幣這個新興的市場。」

Chennapragada 表示，羅賓漢加密貨幣交易的活躍用戶占整體 2,130 萬用戶中的六成左右，公司計畫從中挑選一小部分用戶搶先使用新錢包功能，並提供使用心得回饋。

他說，其他有意使用電子錢包的用戶可以加入等待名單，未來將依照名單分階段開放用戶使用該功能。

羅賓漢表示，這些電子錢包將需要身分驗證、多因素驗證（multi-factor authentication, MFA）、電子郵件與電話驗證等安全功能，以確保加密貨幣安全，免於受駭客或其他威脅。

Chennapragada 說，羅賓漢致力於保障電子錢包的安全，而這也是開發該項功能面臨的主要挑戰之一。此外，羅賓漢表示，電子錢包推出後，加密貨幣交易仍保持零佣金。

截稿前，羅賓漢 (HOOD-US) 早盤股價勁揚 3.88%，每股暫報 43.93 美元

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