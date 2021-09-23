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Fed官員涉嫌炒股 鮑爾允諾修改交易規則維持公眾信任

鉅亨網編譯段智恆
Fed官員涉嫌炒股 鮑爾允諾修改交易規則維持公眾信任(圖片：AFP)
Fed官員涉嫌炒股 鮑爾允諾修改交易規則維持公眾信任(圖片：AFP)
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Fed炒股鮑爾規則聯準會聯準銀行總裁

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（22 日）表示，Fed 目前的交易規則存在力有未逮之處，承諾將「做出改變」，新政策將影響 Fed 官員在股市和債券的交易。

鮑爾補充說，在媒體曝光消息前，對達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）與波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）涉嫌炒股一事並不清楚。

過去一個月公布的年度投資組合訊息顯示，卡普蘭在 2020 年對蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和達美航空 (DAL-US) 等個股進行價值 100 萬美元以上的多次交易。

而羅森格倫則持有四家房地產投資信託基金的持股，並進行多次購買與出售，且羅森格倫還持有輝瑞、雪佛龍、AT&T 的股票，價值在數萬至數十萬美元之間。

此外，里奇蒙聯準銀行總裁巴金（Thomas Barkin）調查出的交易活動少到幾乎沒有，但有幾筆超過 100 萬美元的金融資產。

鮑爾說：「我們非常明白，美國人民的信任對我們有效履行使命至關重要，這就是為什麼我會下令審查有關允許 Fed 高級官員持有的金融資產和交易活動的道德準則。」

鮑爾表示，顯然目前 Fed 的規則不足以維持社會大眾對 Fed 的信任，因此 Fed 將做出改變，一次徹底且全面的審查，收集所有事實，進一步研究出緊縮相關規則的方法。當媒體提及 Fed 何時完成審查，鮑爾表示目前尚未訂出時間表。

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