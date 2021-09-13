〈長佳智能展望〉與AWS、微軟成策略夥伴 搶進國際醫療保健市場

數位醫療研發公司長佳智能 (6841-TE) 除了打造數位醫療大數據資料庫外，也與國際軟體大廠 AWS、微軟合作成為策略夥伴，長佳智能借助軟體大廠的國際通路，拓展國際市場，AWS 與微軟則看準長佳智能龐大的醫療大數據分析技術，共同搶進醫療保健領域。

董事長陳明豐表示，公司擅長各項 AI 模型開發，將大數據資料庫與軟體、醫材結合，相較其他醫療軟體產品，旗下醫療 AI 軟體醫材仍需經過 FDA 等主管機關審查，因此研發門檻相對高。

長佳智能因專注在醫療 AI 軟體醫材開發，成為 AWS 與微軟的醫療網路合作夥伴。發言人徐國偉提到，在數位醫療浪潮下，雲端已成為資通訊趨勢，AWS 與微軟在全球雲端市場市佔率超過 6 成，公司將借助兩家大廠，搶進國際市場。

徐國偉說，兩家業者持續擴大雲端市場，尤其針對醫療保健領域非常積極，其中，AWS 已介紹多家國際藥廠與醫療保健經銷商客戶給長佳智能，打造雙贏的商業模式，不過雙方需要長時間合作，營運才會逐步發酵。

另外，長佳智能也建立醫療 AI 模型，並在亞馬遜的雲端平台上開發醫療 AI 應用市集，讓使用者在雲端快速執行病徵判讀。