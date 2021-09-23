Workhorse宣布暫停交付電動貨車 股價暴跌14%

電動車廠 Workhorse(WKHS-US) 利空消息不斷，周三（22 日）表示，將全面暫停交付 C-1000 系列電動貨車，並召回已交貨的 41 輛電動車，進行檢修並確保符合監管標準，股價應聲重挫 14%。

Workhorse 股價一度暴跌 14%，改寫 15 個月以來新低，之後跌幅收斂，收盤仍跌 9.52%，每股報 7.41 美元。

Workhorse 表示，除了現有車輛需要檢測以符合聯邦機動車輛安全標準（Federal Motor Vehicle Safety Standards,FMVSS），也將改善生產過程與車輛設計，回應增加運載量等客戶需求。檢測作業預計在第四季完成。

Workhorse 先前傳出遭美國證券交易委員會（SEC）調查、錯失美國郵政署數十億美元大單等利空，如今宣布暫緩交車並召回，讓股價雪上加霜。

Workhorse 作為較早上市的電動車新創公司，去年獲得投資人青睞，股價大幅上漲 551%。然而隨傳統汽車製造商也跨足該領域，電動車市場競爭加劇，今年形勢開始轉變，Workhorse 今年截至周二收盤為止累計下跌近 60%。

Cowen 分析師 Jeffrey Osborne 將 Workhorse 公司目標價從每股 8.50 美元下調至 7.5 美元，並調降對該公司 2021 年與 2022 年的營收預期。他還預料，電池與相關材料的預付款項，可能讓 Workhorse 的營運資金面臨困境。

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