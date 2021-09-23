鮑爾：美國若因債務違約導致市場動盪 聯準會將無能為力

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (22 日) 表示，如果美國國會在未來幾周內不能提高政府舉債上限，因而導致美國債務違約，屆時聯準會將無力保護金融市場或美國經濟免於受到嚴重損害。

鮑爾在利率政策會議會後表示：「及時提高舉債上限非常重要，這樣美國才能在到期時支付本金。」

鮑爾接著說：「若無法拉高上限，可能會對經濟和金融市場造成嚴重損害，任何人都不應認為聯準會或其他任何人在違約時能夠充分保護市場或經濟。」

除了鮑爾外，桑默斯 (Lawrence Summers) 等 6 位前財政部長也出面支持國會提高舉債上限，他們在致兩黨領袖的信中表示，即使是短暫違約也可能威脅到經濟成長，帶來擾亂市場、削弱經濟信心的風險。

他們說，若沒有對舉債上限採取行動，可用資源將會不足，屆時政府沒有可行的方法可以管理所有付款以防止違約。

除了桑默斯，其餘 5 人分別為魯賓 (Robert Rubin)、鮑爾森 (Henry Paulson)、蓋特納 (Timothy Geithner)、路傑克 (Jacob Lew) 與布魯門塔爾 (W. Michael Blumenthal) ，川普政府的梅努欽 (Steven Mnuchin) 不在其中。

美國政府法定債務上限在暫停執行兩年後，8 月初達到 28.4 兆美元，迫使財政部採取應急措施，以避免突破上限，然而此舉使財政部現金餘額一直在減少，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 說，聯邦政府將在 10 月某個時候資金斷炊。

儘管眾議院周二以 220 對 211 票通過政府債務法案，讓美國政府能持續運作至少到年底，並暫停債務上限至 2022 年底，不過共和黨已誓言將杯葛該案，政府關門風險隱憂仍存。