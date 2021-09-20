美財長葉倫呼籲提高舉債上限 以避免金融危機

據報導，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週日 (19 日) 再次呼籲，國會應盡快提高或暫停美國舉債上限，認為美國債務違約將引發一場歷史性的金融危機，且美國恐將在這場危機中成為一個永久性的弱國。

葉倫表示，如果美國政府真的出現違約，金融體系將面臨重大衝擊，而美國經濟勢必受到重創，恐將重新陷入衰退，數百萬個工作機會流失，利率持續上升。

葉倫表示：「我們將在這場危機中，成為一個永久性的弱國。」她也指出，美國的信譽一直是一項戰略優勢。

葉倫在先前就曾向國會喊話，要求提高或暫停國家的舉債上限，表示臨時性措施只能支撐到 10 月份某個時候，屆時資金將用盡。

「與幾乎其他任何國家相比，我們能以更低的成本借貸，但是違約將會危及這種令人羨慕的財政狀況，同時也會使美國生活成本上升，因為更高的借貸成本將落在消費者身上。一旦出現違約，包含抵押貸款、汽車貸款、信用卡帳單等，所有通過信貸購買的東西都會變得更加昂貴。」葉倫說道。

外界普遍預期，民主黨議員將在權宜支出法案中附加一項解決債務上限的措施，以確保聯邦政府在 10 月 1 日財政年度開始後，繼續獲得資金支持。