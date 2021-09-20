 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

美財長葉倫呼籲提高舉債上限 以避免金融危機

鉅亨網編譯凌郁涵
美財長葉倫呼籲提高舉債上限 以避免金融危機(圖片：AFP)
美財長葉倫呼籲提高舉債上限 以避免金融危機(圖片：AFP)
Tag
葉倫美國債務經濟

據報導，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週日 (19 日) 再次呼籲，國會應盡快提高或暫停美國舉債上限，認為美國債務違約將引發一場歷史性的金融危機，且美國恐將在這場危機中成為一個永久性的弱國。

葉倫表示，如果美國政府真的出現違約，金融體系將面臨重大衝擊，而美國經濟勢必受到重創，恐將重新陷入衰退，數百萬個工作機會流失，利率持續上升。

葉倫表示：「我們將在這場危機中，成為一個永久性的弱國。」她也指出，美國的信譽一直是一項戰略優勢。

葉倫在先前就曾向國會喊話，要求提高或暫停國家的舉債上限，表示臨時性措施只能支撐到 10 月份某個時候，屆時資金將用盡。

「與幾乎其他任何國家相比，我們能以更低的成本借貸，但是違約將會危及這種令人羨慕的財政狀況，同時也會使美國生活成本上升，因為更高的借貸成本將落在消費者身上。一旦出現違約，包含抵押貸款、汽車貸款、信用卡帳單等，所有通過信貸購買的東西都會變得更加昂貴。」葉倫說道。

外界普遍預期，民主黨議員將在權宜支出法案中附加一項解決債務上限的措施，以確保聯邦政府在 10 月 1 日財政年度開始後，繼續獲得資金支持。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞