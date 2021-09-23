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〈陸港盤後〉人行釋銀彈 上證再漲0.4%

鉅亨網新聞中心
〈陸港盤後〉人行釋銀彈 上證再漲0.4%(圖片:AFP)
〈陸港盤後〉人行釋銀彈 上證再漲0.4%(圖片:AFP)
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上證深證創業板恒指恒科指A股H股人民幣

A 股在中秋長假後持續走強，周四 (23 日)A 股三大指數開高震盪，中國人行在中秋長假一連兩天向市場釋出共計人民幣 2000 億的流動性。分析指出中國地產業出現流動性危機，再加上季末將至，中國人行此舉釋出流動性是有意不造成市場恐慌。

盤面上，軍工、環保、半導體、地產等類股紛紛走揚，一度帶動上證漲幅超過 1%，不過上檔賣壓仍重，導致指數漲幅縮減。

而華為預告將發表新作業系統，鴻蒙概念股齊飆，誠邁科技、高新興、潤和軟件、九聯科技等跳漲逾 8%。

港股恢復交易，A 股市場交易回溫，今日滬深兩市成交總額達人民幣 1.32 兆元，較前一個交易日大增人民幣 1688 億元，成交額連續 45 個交易日破兆。

港股方面，在美股、陸股齊揚，以及恒大 (3333-HK) 宣布已與今日應支付債息的債權人達成協議等利多帶動下，恒指早盤開高。不過投資人對於港股的風險仍心存擔憂，港股開盤則是今日相對高點。

不斷被市場喻為這波全球小股災核心的恒大集團，因旗下子公司恒大地產表示已與中國境內債權人達成協議，其股價早盤一度狂飆 30%，但恒大資金斷鏈的疑慮未除，恒大漲幅緊縮，終場則上漲 17%。

資料來源:鉅亨網
資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.38%，報 3642.22 點；科創 50 指數上揚 0.63%，報 1363.79 點；深證成指收高 0.77%，報 14387.36 點；創業板指走升 0.57%，報 3182.47 點。。

恒生指數上揚 1.19%，報 24510.98 點、恒生科技指數上漲 0.93%，報 6300.49 點。

北向資金進出方面，周四北向資金賣超人民幣 43.09 億元，其中滬股通賣超人民幣 38.15 億元，深股通賣超人民幣 4.94 億元。

法人觀點

方正證券認為，中秋長假國際股市大幅波動，雖然一度給 A 股市場造成心理壓力，然而 A 股反應這個利空只有半小時，隨後便一路上揚。在市場信心恢復之下，對之後上證二度挑戰今年高點 3731 點具關鍵作用。投資建議上可留意金融、「中」字頭、高階製造、電力、能源、環保及股價處於底部二線藍籌股，應出脫近期漲幅過高及高估值個股，對於白酒、醫藥等傳統消費股應觀望。

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