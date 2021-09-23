 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈恒大危機〉重整傳聞、債息償還 恒大股價狂飆三成

鉅亨網新聞中心
重整傳聞、債息償還 恒大股價狂飆三成(圖片:AFP)
重整傳聞、債息償還 恒大股價狂飆三成(圖片:AFP)
Tag
中國恒大地產人民幣債務

周四 (23 日) 外媒報導指出，根據消息人士透露中國政府接下來可能會出手，將恒大集團 (3333-HK) 進行重組，協助恒大渡過難關，再加上恒大集團宣布如期支付今日到期的債息，股價一度飆漲三成。

根據外媒報導指稱，消息人士表示中國政府為了保護購買恒大物業和理財產品的投資人，並降低恒大債務可能對中國經濟造成的蝴蝶效應，中國政府有意將恒大分拆為地產、汽車、商業 3 家公司，並將恒大變成一家國營企業，而相關重整計劃可能會在近期公佈。

(圖片:AFP)
(圖片: AFP)

另一方面，周三 (22 日) 恒大地產集團表示，它與一筆境內債券的持有人進行私下談判，以解決今日到期的人民幣 2.32 億元債息。該五年期債券的本金價值人民幣 40 億元，2025 年 9 月到期。恒大地產集團是恒大集團最大的子公司。

恒大地產沒有說明會以現金還是其他資產支付給債券持有人。恒大在一份監管公告中稱，其已「透過非市場手段協商解決」境內債券的債息支付。

法國巴黎銀行預估恒大未來還有一波波的債息要支付，因此出現債務違約的機率仍高，但相信會是有秩序的違約，而且市場早已預期，並反映在其債券價格上。

法國巴黎銀行相信中國政府會協助恒大有秩序地進行債務重整，例如削減債務，估計恒大會把業務分割，以避免其引發的連鎖反應波及同業。

法國巴黎銀行認為恒大最終要倒閉的可能性偏低。就算恒大債務違約，其佔中國金融體系比例小，因此不預期會使中國金融體系倒下。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞