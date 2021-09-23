 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

為達節能減碳目標 中國9省限電限產

鉅亨網新聞中心
為達節能減碳目標 中國9省限電限產(圖片:AFP)
為達節能減碳目標 中國9省限電限產(圖片:AFP)
Tag
中國發改委限電廣東江蘇

由於中國發改委直接點名青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇等 9 省節能減碳達不到標準，要求上述各省加強管控。導致江蘇、青海、寧夏、廣西等多地紛紛祭出最嚴格的限電令，使得紡織業、鋼鐵、水泥等高污染企業產能受到衝擊。

依照今年中國政府提出的目標，「十四五」期間，每單位國內生產總值能耗和二氧化碳排放要分別降低 13.5%、18%。同時，2021 年發展主要預期目標中，也明確提出「每單位國內生產總值能耗降低 3% 左右」。

但中國發改委公布的 2021 年上半年中國各地能耗雙控目標完成情況內容來看，今年上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇等 9 省能耗強度年率變化不降反升，同時有 10 個省份能耗強度降低率未達到要求，反映出中國節能形勢嚴峻。

中國發改委要求能耗不降反升的 9 省，要針對轄區內高能耗項目採取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標，特別是能耗強度降低目標任務。這些被點名的省份緊急加碼能耗雙控，從紡織到化工、水泥和鋼鐵等，不少產業面臨限電限產壓力。

雲南省提出加強重點產業管控。具體包括，工業矽企業月均產量不得超過 8 月產量的 10%；9～12 月黃磷生產線月均產量不得超過 8 月產量的 10% 等，這相當於削減 90% 的產量。

廣州則是進行限電，從 9 月 18 日起，全市在上午 8 時至晚間 22 時暫停生產用電，僅保留 15% 的保溫保安負荷。而從「開六停一」到「開五停二」再到「開四停三」，廣東部份地區的錯峰限電似乎正在升級。

江蘇則是有不少地區同樣面臨停電情況。根據該地區政府公告，自 9 月 15 日起，江蘇各地每月壓減 100 億度電，戴南地區企業從 9 月 16 日停電至 10 月 8 日，9 月 16 日夜間 12 點至 10 月 8 日全部停產。南通地區工廠接到通知，限電 15% 左右。
 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞