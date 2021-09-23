AMD台裔CEO蘇姿丰 將出任拜登科技顧問

美國總統拜登周三 (22 日) 宣布 30 位總統科技顧問會議 (PCAST) 成員名單，包含超微 (AMD) 台裔執行長蘇姿丰 (Lisa Su)。

白宮表示，蘇姿丰是半導體、高效能處理器方面的專家，開創使用銅代替鋁連接半導體晶片的新方法，讓晶片速度提升 20%。

根據白宮聲明，蘇姿丰是來自台灣的美國移民，也是首位獲得電機及電子工程師協會 (IEEE) 羅伯特諾伊斯 (Robert N. Noyce) 大獎的女性，並曾獲財星雜誌 (Fortune) 評選為 2020 年度最佳商業人物第 2 名，以及巴隆 (Barron's) 2019 年全球最佳執行長之一。

蘇姿丰出生於台南，3 歲移民美國，擁有麻省理工學院電機博士學位，曾任職德州儀器、IBM 等。她帶領 AMD (AMD-US) 開創新局，開發出能與英特爾、輝達較勁的產品，並以性價比贏得許多知名科技大廠的訂單。AMD 並在近年英特爾面臨製程困擾時，趁勢大舉擴張市占，逐漸在處理器市場嶄露頭角。

PCAST 扮演在科學、技術和創新方面為拜登政府獻策的腳色，這份名單是美國歷史上最多樣化的團隊，女性成員首度過半，有色人種與移民超過 3 分之 1。

PCAST 成員專業涵蓋天體物理學、農業、生物化學、電腦工程、生態學、免疫學、奈米技術、神經科學、國家安全、社會科學和網路安全等領域。