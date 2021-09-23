 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

AMD台裔CEO蘇姿丰 將出任拜登科技顧問

鉅亨網編譯張博翔
蘇姿丰（圖：超微提供）
蘇姿丰（圖：超微提供）
Tag
白宮科技顧問PCAST超微AMD蘇姿丰台灣拜登

美國總統拜登周三 (22 日) 宣布 30 位總統科技顧問會議 (PCAST) 成員名單，包含超微 (AMD) 台裔執行長蘇姿丰 (Lisa Su)。

白宮表示，蘇姿丰是半導體、高效能處理器方面的專家，開創使用銅代替鋁連接半導體晶片的新方法，讓晶片速度提升 20%。

根據白宮聲明，蘇姿丰是來自台灣的美國移民，也是首位獲得電機及電子工程師協會 (IEEE) 羅伯特諾伊斯 (Robert N. Noyce) 大獎的女性，並曾獲財星雜誌 (Fortune) 評選為 2020 年度最佳商業人物第 2 名，以及巴隆 (Barron's) 2019 年全球最佳執行長之一。

蘇姿丰出生於台南，3 歲移民美國，擁有麻省理工學院電機博士學位，曾任職德州儀器、IBM 等。她帶領 AMD (AMD-US) 開創新局，開發出能與英特爾、輝達較勁的產品，並以性價比贏得許多知名科技大廠的訂單。AMD 並在近年英特爾面臨製程困擾時，趁勢大舉擴張市占，逐漸在處理器市場嶄露頭角。

PCAST 扮演在科學、技術和創新方面為拜登政府獻策的腳色，這份名單是美國歷史上最多樣化的團隊，女性成員首度過半，有色人種與移民超過 3 分之 1。

PCAST 成員專業涵蓋天體物理學、農業、生物化學、電腦工程、生態學、免疫學、奈米技術、神經科學、國家安全、社會科學和網路安全等領域。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
超微US-AMD
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞