 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈美股盤後〉Fed最快11月開始Taper 四大指數齊揚

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉Fed最快11月開始Taper 四大指數齊揚 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉Fed最快11月開始Taper 四大指數齊揚 (圖片：AFP)
Tag
美股盤後標普那指費半道瓊新冠疫情美國中國就業通膨Fed聯準會利率會議升息點陣圖恒大

週三 (22 日) 中國房地產巨頭恒大違約擔憂有所緩解，聯準會 (Fed) 公布最新利率決策，可能很快將會縮減購債 (Taper)，最快於 2022 年啟動升息，美股四大指數齊揚，道瓊、標普創 2 個月以來最佳單日漲幅。晶片股表現強勁，費半大漲 2%。

政經消息方面，恒大集團週三於深交所發布公告，將在 9 月 23 日如期支付所發公司債「20 恆大 04」利息，此消息讓華爾街略鬆一口氣。

聯準會 (Fed) 週三結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策維持不變，最新利率點陣圖顯示，升息可能會 2022 年就會到來，同時，Fed 大幅下調今年經濟增長的預測，提高通膨預期。

Fed 主席鮑爾會後記者會上透露，如果經濟進展如預期，可能適合在下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper) ，並於 2022 年中結束。這些均符合近期市場預測。

美眾議院二通過一項法案，該法案暫時凍結政府債務上限直到 2022 年 12 月，並為美國政府暫時提供資金。目前該法案已送交參議院審查，但參院共和黨員揚言杯葛。

外媒引述消息人士報導，美國財政部長葉倫近日致電花旗、美銀、摩根大通等各家投資銀行執行長，尋求這些金融圈領袖協助施壓共和黨員，以支持提高或暫停債務上限。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.29 億例，死亡數突破 471 萬例。美國累計確診超過 4248 萬例，累計死亡數超過 68.0 萬。印度累計確診超過 3353 萬例，巴西累計確診 2124 萬例。

週三 (22 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 338 點，或 1%，收 34,258.32 點。
  • 那斯達克指數上漲 150.45 點，或 1.02%，收 14,896.85 點。
  • 標普 500 指數上漲 41.45 點，或 0.95%，收 4,395.64 點。
  • 費城半導體指數上漲 67.0 點，或 2.00%，收 3,412.0 點。
A
標普 11 大板塊僅公用事業和通訊服務收黑，能源、金融和資訊科技領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王臉書獨跌。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.69%；臉書 (FB-US) 跌 3.99%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 0.90%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.09%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.28%。

道瓊成分股幾乎全漲。波音 (BA-US) 上漲 4.06%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.94%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.58%；高盛 (GS-US) 上漲 2.56%；摩根大通 (JMP-US) 上漲 1.92%。

費半成分股亦幾乎全漲。恩智浦 (NXPI-US) 漲 3.41%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.27%；美光 (MU-US) 上漲 2.45%；應材 (AMAT-US) 上漲 2.16%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.96%；AMD(AMD-US) 上漲 1.52%。

台股 ADR 集體走揚。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.27%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 3.16%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.53%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.69% 至每股 145.85  美元。蘋果 iPhone 全球累計銷售突破 20 億台，投行 Asymco 分析師指出，持續暢銷主因是蘋果提供比過往更多的 iPhone 功能，而且果迷可以用任何價位進入蘋果生態系統。

晶圓代工龍頭廠台積電 (TSM-US) 上漲 0.79% 至每股 115.87 美元。台積電週三宣布開除 7 名員工，外界盛傳盛傳其中有人跟投資股票與外洩客戶訂單商機有關，引發半導體供應鏈關注。

聯邦快遞 (FDX-US) 大跌 9.13% 至每股 229.08 美元。該公司週二宣布，為抵消成本升高的壓力，明年大部分服務的運費將平均上漲 5.9%，並下調了全年獲利展望。

微軟 (MSFT-US) 上漲 1.28% 至每股 298.58 美元。週三微軟秋季發表會登場，除了更新旗下 Surface 系列、雙螢幕手機 Surface Duo還推出首款三合一筆電產品。

經濟數據

  • 美國 8 月成屋銷售年化總數報 588 戶，預期 584 萬戶，前值 600 萬戶

華爾街分析

摩根大通 (小摩) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 認為，目前 Fed 面臨的最大不確定性在於通膨路徑，儘管聯準會盡最大努力緩解高通膨和升息的擔憂，但明年仍可能被迫採取大幅政策舉措。

CFRA Research 紐約首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「Fed 可能比許多人預期的更為鷹派些，基本上，如果經濟持續如 Fed 預期增長，將有理由縮減購債。」

Stovall 稱：「即使 Fed 確實降低了 2021 年的 GDP 預測，也可以說這是一個試探性的 Taper 公告。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
恆大1325台積電2330中華電2412日月光投控3711蘋果US-AAPL臉書US-FBGoogleUS-GOOGL亞馬遜US-AMZN微軟US-MSFT波音US-BA雪佛龍US-CVX美國運通US-AXP高盛US-GSJMP Group LLCUS-JMP恩智浦US-NXPI輝達US-NVDA美光US-MU應用材料US-AMAT博通US-AVGO超微US-AMD台積電US-TSM日月光US-ASX聯電US-UMC中華電信US-CHT聯邦快遞US-FDX
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞