〈美股盤後〉Fed最快11月開始Taper 四大指數齊揚

週三 (22 日) 中國房地產巨頭恒大違約擔憂有所緩解，聯準會 (Fed) 公布最新利率決策，可能很快將會縮減購債 (Taper)，最快於 2022 年啟動升息，美股四大指數齊揚，道瓊、標普創 2 個月以來最佳單日漲幅。晶片股表現強勁，費半大漲 2%。

政經消息方面，恒大集團週三於深交所發布公告，將在 9 月 23 日如期支付所發公司債「20 恆大 04」利息，此消息讓華爾街略鬆一口氣。

聯準會 (Fed) 週三結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策維持不變，最新利率點陣圖顯示，升息可能會 2022 年就會到來，同時，Fed 大幅下調今年經濟增長的預測，提高通膨預期。

Fed 主席鮑爾會後記者會上透露，如果經濟進展如預期，可能適合在下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper) ，並於 2022 年中結束。這些均符合近期市場預測。

美眾議院二通過一項法案，該法案暫時凍結政府債務上限直到 2022 年 12 月，並為美國政府暫時提供資金。目前該法案已送交參議院審查，但參院共和黨員揚言杯葛。

外媒引述消息人士報導，美國財政部長葉倫近日致電花旗、美銀、摩根大通等各家投資銀行執行長，尋求這些金融圈領袖協助施壓共和黨員，以支持提高或暫停債務上限。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.29 億例，死亡數突破 471 萬例。美國累計確診超過 4248 萬例，累計死亡數超過 68.0 萬。印度累計確診超過 3353 萬例，巴西累計確診 2124 萬例。

週三 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 338 點，或 1%，收 34,258.32 點。

那斯達克指數上漲 150.45 點，或 1.02%，收 14,896.85 點。

標普 500 指數上漲 41.45 點，或 0.95%，收 4,395.64 點。

費城半導體指數上漲 67.0 點，或 2.00%，收 3,412.0 點。

標普 11 大板塊僅公用事業和通訊服務收黑，能源、金融和資訊科技領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王臉書獨跌。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.69%；臉書 (FB-US) 跌 3.99%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 0.90%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.09%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.28%。

道瓊成分股幾乎全漲。波音 (BA-US) 上漲 4.06%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.94%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.58%；高盛 (GS-US) 上漲 2.56%；摩根大通 (JMP-US) 上漲 1.92%。

費半成分股亦幾乎全漲。恩智浦 (NXPI-US) 漲 3.41%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.27%；美光 (MU-US) 上漲 2.45%；應材 (AMAT-US) 上漲 2.16%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.96%；AMD(AMD-US) 上漲 1.52%。

台股 ADR 集體走揚。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.27%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 3.16%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.53%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.69% 至每股 145.85 美元。蘋果 iPhone 全球累計銷售突破 20 億台，投行 Asymco 分析師指出，持續暢銷主因是蘋果提供比過往更多的 iPhone 功能，而且果迷可以用任何價位進入蘋果生態系統。

晶圓代工龍頭廠台積電 (TSM-US) 上漲 0.79% 至每股 115.87 美元。台積電週三宣布開除 7 名員工，外界盛傳盛傳其中有人跟投資股票與外洩客戶訂單商機有關，引發半導體供應鏈關注。

聯邦快遞 (FDX-US) 大跌 9.13% 至每股 229.08 美元。該公司週二宣布，為抵消成本升高的壓力，明年大部分服務的運費將平均上漲 5.9%，並下調了全年獲利展望。

微軟 (MSFT-US) 上漲 1.28% 至每股 298.58 美元。週三微軟秋季發表會登場，除了更新旗下 Surface 系列、雙螢幕手機 Surface Duo，還推出首款三合一筆電產品。

經濟數據

美國 8 月成屋銷售年化總數報 588 戶，預期 584 萬戶，前值 600 萬戶

華爾街分析

摩根大通 (小摩) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 認為，目前 Fed 面臨的最大不確定性在於通膨路徑，儘管聯準會盡最大努力緩解高通膨和升息的擔憂，但明年仍可能被迫採取大幅政策舉措。

CFRA Research 紐約首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「Fed 可能比許多人預期的更為鷹派些，基本上，如果經濟持續如 Fed 預期增長，將有理由縮減購債。」

Stovall 稱：「即使 Fed 確實降低了 2021 年的 GDP 預測，也可以說這是一個試探性的 Taper 公告。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主