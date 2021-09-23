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中國官方重申跨周期調節政策 強調穩定大宗商品價格

鉅亨網新聞中心
中國官方重申跨周期調節政策 強調穩定大宗商品價格(圖:AFP)
中國官方重申跨周期調節政策 強調穩定大宗商品價格(圖:AFP)
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中國經濟政策微調跨周期調整李克強

中國經濟面臨多項阻力之際，國務院周三 (22 日) 召開常務會議，重申需要微調經濟政策，保持經濟平穩運行。

根據會後聲明，中國國務院總理李克強指出，政策要做好預調微調和跨周期調節，更多運用市場化辦法，來穩定大宗商品價格。

上證指數周四高開 0.6%，之後維持漲勢，一度漲逾 1%，午間收盤仍有 0.58% 的漲幅。

會議指出，各地各部門要保持宏觀政策連續性和穩定性，增強政策有效性，做好疫情防控工作。加強財政、金融、就業政策聯動，「穩定市場合理預期」。

聲明說，中國再次承諾，確保經濟運行在合理區間，研究出台進一步促進消費的措施，更好發揮社會投資作用擴大有效投資，保持外貿外資穩定增長。

國務院近期多次強調跨周期調節，專家認為，在外部環境不確定性增多、疫情散發等影響下，經濟增長面臨一定挑戰，加強宏觀政策調節的必要性有所上升。

由於嚴格的疫情控制和對房產業的嚴格限制，中國經濟 8 月份進一步走弱。儘管中國的清零措施有助於迅速壓制疫情，但影響到零售銷售增長，8 月份的增長放緩至 2.5%。

紅塔證券研究所所長、首席經濟學家李奇霖表示，7 月經濟數據走弱後，市場明顯有了跨周期調節力度加大的預期。從 8 月經濟數據來看，經濟增速下行壓力客觀存在。

本次會議也聚焦大宗商品價格。會議強調，繼續圍繞保就業保民生保市場主體實施宏觀政策，持續深化改革開放、優化營商環境。更多運用市場化辦法穩定大宗商品價格，保障冬季電力、天然氣等供給。

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