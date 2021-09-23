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〈房產〉今年上半年房貸利率平均1.5% 輕熟女貸款條件最優

鉅亨網記者張欽發 台北
今年上半年房貸利率平均1.5%，以「3字頭」輕熟女貸款條件最優。(鉅亨網記者張欽發攝)
今年上半年房貸利率平均1.5%，以「3字頭」輕熟女貸款條件最優。(鉅亨網記者張欽發攝)
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貸款利率核貸

受疫情影響，全球為刺激經濟，掀起降息潮，台灣在利率水準偏低的環境下，房市今年不畏疫情，交易依舊活絡，房仲業者彙整金融聯徵中心資料顯示，今年上半年房屋貸款利率平均水準 1.5%，貸款成數平均 7 成左右，其中 30-39 歲女性平均貸款條件最好。

綜觀 2021 年上半年台灣男性及女性貸款條件統計表，30-39 歲的女性平均可拿到的貸款成數 75.1%、貸款利率 1.43%；50 歲以上的女性取得的貸款條件，相對於男性都較差，貸款成數都跌破 7 成，且利率都較高。

東森房屋研究中心副理謝欣亞表示，因為社會風氣的轉變，近年台灣單身女性比例增高，出社會就開始存購屋資金的女性越來越多，而年輕女生普遍選擇有警衛的新大樓購買，這類產品的貸款條件通常會比較好，加上年輕女性在職場的穩定性高，因此深受金融機構貸款單位的青睞。

至於貸款成數部分，60 歲以上不論男女，貸款成數都不足 7 成，一般年紀越長，核貸得金額就會越低，雖然有基於風險考量的原因，但也有多半是因為換屋或是購買第二間房產為主，手上自備款原就較充裕，貸款成數自然不需那麼高，數據顯示，70 歲以上的女性，甚至貸款成數不到 6 成。

謝欣亞指出，自去年第二季開始，台灣房貸利率就創下新低，有意願買房的民眾，建議先做足功課，再進行貸款作業，因為銀行的核貸條件，除了房屋本身的價值之外，主要還是著重在貸款人本身的收入與信用狀況，故符合銀行優惠專案身分者，或本身就職公司與銀行有往來者，會較容易取得更優惠的貸款條件。

 

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