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華碩電競筆電報捷 7月拿下北美、西歐及亞太地區市占冠軍

鉅亨網記者劉韋廷 台北
華碩電競筆電報捷，7月拿下北美、西歐及亞太地區市占冠軍。(鉅亨網資料照)
華碩電競筆電報捷，7月拿下北美、西歐及亞太地區市占冠軍。(鉅亨網資料照)
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華碩ROG電競筆電品牌廠宏碁

品牌大廠華碩 (2357-TW) 近年擴大布局電競市場，根據市調機構最新報告顯示，華碩電競筆電 7 月在北美、西歐、亞太地區均拿下市占冠軍，其中，丹麥市占攀上 37%，創下歷史新高，日本也取得近 4 市占，穩居市占冠軍。

華碩表示，電競筆電成長動能強勁，7 月在北美、西歐、亞太地區分別取得 34%、24.1%、29.3% 市占，拿下三大地區市占冠軍，華碩也看好與知名電音 DJ Alan Walker 聯名新機 ROG Zephyrus G14 AW SE 開賣後，將進一步推升整體電競筆電銷量。

華碩電競事業布局有成，統計今年上半年整體電競營收比重已達逾 4 成，雖然近期筆電市場雜音不斷，教育需求下滑，但展望下半年，華碩續看好商用、電競將支撐需求，加上電競生態圈持續擴大，估今年整體電競營收比重將進一步提升至 45%。

營運方面，華碩估第三季筆電出貨量保持成長，將季增 15-20%、年增 10%，零組件與周邊產品出貨則將季減 5-10%，但對比去年仍年增 10%，全年營運可望優於去年，筆電出貨也以 2400 萬台為目標，並未下修。

宏碁 (2353-TW) 電競產品也報捷，根據市調機構 Gfk 資料顯示，宏碁在台灣電競電腦 7 月拿下 29% 市占率居冠，年增率達 201% 優於業界平均的 26%），其中，電競筆電、電競桌機也各以 33%、19% 居冠。

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