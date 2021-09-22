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〈五倍券來了〉數位券已突破207萬人綁定 超越去年三倍券

鉅亨網記者劉韋廷 台北
數位五倍券已突破207萬人綁定，超越去年三倍券。(圖:行政院)
數位五倍券已突破207萬人綁定，超越去年三倍券。(圖:行政院)
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振興五倍券數位綁定經濟部

振興五倍券今 (22) 日上午 9 點開放民眾上網登記領取數位券，統計至晚間 21 點止，已有 207.65 萬人完成數位綁定，不到一天時間即超越去年三倍券數位綁定人次，凸顯今年數位加碼活動奏效，各部會加碼券方面，則以國旅券、農遊券、藝 fun 券、動茲券最獲民眾青睞，登記抽籤人數均突破 400 萬人。

經濟部表示，截至晚間 21 點為止，官網登入人次超過 1028.17 萬人次，數位綁定方面，單人綁定有 161.3 萬人、共同綁定則有 46.35 萬人，合計整體數位綁定人數已超越 200 萬人，達 207.65 萬人。

預約抽籤部分，經濟部統計，國旅券、農遊券、藝 fun 券、動滋券均已突破 470 萬人次登記，客庄券、地方創生券也各有 423 萬人、305 萬人登記，至於 i 原券則有逾 70 萬人登記。

振興五倍券今日起開放數位綁定登記，共同綁訂同步開放，可在 9 月 22 日至 10 月 1 日進行綁定，各部會加碼券除經濟部好食券限前 400 萬名數位綁定民眾外，也開放民眾上網登記，至於欲領取紙本券民眾，第一梯次則預計在 9 月 25 日開放預訂。

振興五倍券預計 10 月 8 日起正式上路，可消費至明 (2022) 年 4 月 30 日止。

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