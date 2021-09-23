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〈台股盤後〉電金傳同步反彈 終場上漲152點 站回萬七

鉅亨網記者魏志豪 台北
〈台股盤後〉電金傳同步反彈 終場上漲152點 站回萬七大關。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉電金傳同步反彈 終場上漲152點 站回萬七大關。(鉅亨網資料照)
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台股晶圓代工台積電聯電漢磊漲價第三代半導體

隨著市場對恒大擔憂緩解，美股四大指數周三全數收紅，台股今 (23) 日早盤也開高，電、金、傳三大族群同步反彈，推升指數站回萬七大關，終場強漲 152.4 點或 0.9%，收在 17078.22 點，成交量僅 2508 億元。

權值股全面反彈，台積電、鴻海、聯發科均小漲表態，台塑四寶則受惠原物料價格走揚，買盤積極進駐，台塑、台塑化更大漲 2-4%，其餘如富邦金、國泰金也上漲 1%，僅中鋼在盤下游走。

觀察資金流向，電子仍為盤面主流，成交比重達 59%，航運降至 12%，電機機械、鋼鐵、塑膠各達 3-5%，以漲跌幅來看，航運受惠低接買盤敲進，上漲 2% 以上，冠居所有類股，其餘也有近 1%。

今日盤面焦點為晶圓代工族群，隨著國際 IDM 不斷釋出第三代半導體訂單，漢磊可望直接受惠，在多方簇擁下，終場離漲停僅一步之遙，達 121 元，企圖挑戰前波高點 125 元，聯電漲幅也約 1%，其餘如茂矽、元隆也飆漲 6%、2% 以上。

大同隨著營運逐步轉好，成為市場追價標的，今日延續強漲態勢，震盪壓回平盤後再度起飛，終場漲停作收，達 34.8 元，創下 2 年 9 個月新高。

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