國泰金打造台灣首例企業金融資料交換平台 8銀行、航運雙雄加入

國泰金控 (2882-TW) 再添企業金融創新！旗下國泰世華銀行今 (23) 日宣布，推動的「環球貿易共享區塊鏈」獲金管會核准試辦，在金融業中拔得頭籌，聯盟成員已增至 8 家銀行，且航運雙雄陽明海運、長榮海運與多家業者也都加入，將打造台灣首例企業金融資料交換平台。

國泰金控及國泰世華銀行看好國際貿易、供應鏈金融及企業融資成長潛力，去 (2020) 年推出「環球貿易共享區塊鏈」，將區塊鏈運用於現行進出口貿易融資的傳統作業場景，推動企業金融資料交換的金融同業平台，以防範企業跨銀行重複融資並強化風險控管，日前已正式獲得金管會銀行局核准試辦，為金融業首例，再創國內金融科技發展里程碑。

「環球貿易共享區塊鏈」為台灣首創以區塊鏈推動企業金融資料交換的金融同業平台，聯盟成員包含國泰世華銀行在內共有 8 家－上海商銀、國泰世華、台中銀行、新光銀行、陽信銀行、遠東商銀、元大銀行、永豐銀行。

此外，國內兩大航運商陽明海運、長榮海運也已加入，介接貨運提單資訊至「環球貿易共享區塊鏈」上，讓平台資料樣態更為豐富，聯盟目前正與海空運承攬業者鑫享科技、物流供應鏈管理平台天脈科技，以及電子提單系統商 Bolero 洽談中。

國泰世華銀行表示，「環球貿易共享區塊鏈」，以區塊鏈優勢，大幅減少銀行作業人員審核文件的往返耗時，並可加速提單與撥款的時程，降低企業人力成本，若配合金融同業企業網路銀行等自動化服務，更可提升企業資金運用效率，且能在保護交易隱私的前提下，針對各聯盟銀行傳送的交易資訊進行比對驗證，提高資訊的可信度，降低企業重覆融資風險，強化跨銀行的風險控管能力。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華攜手聯盟銀行將區塊鏈及數位化流程導入至現行貿易融資的作業場景，解決金融機構間資訊不對等而衍生的管理風險，並運用流程數位化加速撥款效率，協助企業永續發展。

展望未來，國泰世華銀行表示，將持續推動結合同業及異業合作的模式，同業部分，預計攜手產壽險業者攻「醫療體系與健康管理中心」等生態圈，而異業結盟方面，下一步擬與電動車產業合作，擴大資料源的取得，力拚打造共好的「供應鏈金融生態圈」。