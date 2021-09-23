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即使Delta變種病毒肆虐 南韓9月前20天出口增加23%

鉅亨網編譯陳達誠
即使Delta變種病毒肆虐 南韓9月前20天出口增加23% (圖片：AFP)
即使Delta變種病毒肆虐 南韓9月前20天出口增加23% (圖片：AFP)
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南韓出口進口台灣中國美國日本歐盟汽車半導體原油

南韓 9 月前 20 天的出口額報年增 22.9% 至 361 億美元 (約折合新台幣 1 兆元)，即使 Delta 變種病毒在該國蔓延，仍出現逾 20% 的出口成長。如此走勢若一路持續到月底，南韓每月的出口表現自去年 11 月開始到 9 月為止、將連續 10 個月呈現正成長。

南韓關稅廳 (海關) 在 23 日公布最新數據，2021 年 9 月 1-20 日的出口額報 361 億美元、年增 22.9%。這段期間的工作日數共 14.5 天、較去年同期少 1 天時間；就日均出口額來看，較去年同期增長 31.3%。

在主要出口品項的表現方面，南韓 2021 年 9 月前 20 天 (不考量工作日數) 的半導體出口年增 7.7%、石油製品年增 95%、乘用車年增 9.4%、無線通訊機器年增 19.6%、汽車零件年增 13.1%；另一方面，船舶出口報年減 54.1%。

以國家地區來看，台灣市場年增 52.6%、中國年增 19.7%、美國年增 24.9%、歐盟年增 34.2%、日本年增 33.6%、越南年增 8.2% 等。

南韓在該段期間的進口額報 350 億美元、年增 38.8%。以主要進口品項來看，原油年增 85.3%、半導體年增 15.8%、石油製品年增 241.8%、瓦斯年增 170.3%；另一方面，乘用車的進口年減 19.2%。

以國別來看，來自中國的進口貨物年增 25%、美國年增 27.5%、歐盟年增 18.8%、日本年增 27.3%、澳洲年增 128.4%；而來自越南的進口貨物則出現 5.9% 的減少。

南韓 9 月前 20 天的貿易收支報 11.17 億美元的盈餘，去年同期報 41.78 億美元盈餘。

而從今年 1 月 1 日到 9 月 20 日的這段期間，南韓出口累計達 4479 億美元、年增 27.2%；進口報 4255 億美元、年增 29%。

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