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〈台股盤前〉消息面及技術面不利大盤 審慎處理手中持股因應

鉅亨網記者張欽發 台北
〈台股盤前〉消息面及技術面不利大盤 審慎處理手中持股因應。(鉅亨網記者張欽發攝)
〈台股盤前〉消息面及技術面不利大盤 審慎處理手中持股因應。(鉅亨網記者張欽發攝)
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台股盤前美股

台股指數昨天早盤以低盤 17196.79 點開出，大盤開盤後一度下挫逾 400 點，終場以下跌 350.97 點或 2.03% 作收，隨著今天早晨收盤的美股指數上揚，也讓投資人對於台股的反彈抱持一線希望，不過，市場專家建議投資人現階段仍應保守因應，審慎處理手中持股。

證券分析師黃漢成指出，市場雜音不斷，就技術及資金面等等面向來看都不利，台股大盤昨日的大黑 K 棒摜破半年線，目前觀察大盤甚至可能形成中長線的 M 頭型態，進一步跌破年線。

黃漢成說，目前台股大盤年線的位置在 16048.26 點的位置，如台股的持續走低，上有短期均線的糾結反壓不易突破，大盤如走低，也等於要測試今年 5 月 17 日台股 15159 點的低點；至於產業面來看，下半年進入電子產業的需求旺季，但相對 DRAM 合約價可能反向下跌，至於 TFT LCD 面板已經急趺，鋼鐵鐵礦砂報價下跌，都顯示市場的需求力道薄弱。而在台股的籌碼面流向上，三大法人昨日大舉賣超 426.81 億元。

就今晨的美股收盤數據來看，美股道瓊指數上漲 338 點，或 1%，收 34,258.32 點。那斯達克指數上漲 150.45 點，或 1.02%，收 14,896.85 點。標普 500 指數上漲 41.45 點，或 0.95%，收 4,395.64 點。費城半導體指數上漲 67.0 點，或 2.00%，收 3,412.0 點。

美股科技五大天王臉書獨跌。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.69%；臉書 (FB-US) 跌 3.99%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 0.90%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.09%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.28%。

道瓊成分股幾乎全漲。波音 (BA-US) 上漲 4.06%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.94%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.58%；高盛 (GS-US) 上漲 2.56%；摩根大通 (JMP-US) 上漲 1.92%。

費半成分股亦幾乎全漲。恩智浦 (NXPI-US) 漲 3.41%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.27%；美光 (MU-US) 上漲 2.45%；應材 (AMAT-US) 上漲 2.16%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.96%；AMD(AMD-US) 上漲 1.52%。

台股 ADR 集體走揚。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.27%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 3.16%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.53%。

 

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