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電金傳齊揚 台股漲152點收17078點 量縮上攻不易

鉅亨網新聞中心
電金傳齊揚 台股漲152點收17078點 量縮上攻不易。(圖：AFP)
電金傳齊揚 台股漲152點收17078點 量縮上攻不易。(圖：AFP)
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台股電子航運

中國恒大風暴暫歇，Fed 最快今年 11 月縮減購債，帶動美股周三齊揚，台股今 (23) 日早盤強彈逾 200 點，電金傳齊揚，航運股也止跌回升，但整體量能始終無法放大，終場指數上漲 152.4 點，收在 17078.22 點，成交值 2508.92 億元。

觀察主要權值股表現，台積電股價持穩，早盤一度漲至 593 元，但買盤追價意願不高，終場小漲 0.3%，收 588 元；聯電反彈近 1%，站穩 65 元之上；瑞昱、大立光、國巨、南亞科等電子股同步強彈。金融股也重回買盤懷抱，元大金漲逾 2%，國泰金、中信金、華南金等上漲逾 1%。

中國十一長假將至，最大宗的石化基本原料乙烯連續第 4 周上漲，台塑化可望受惠調漲價格而擴大利差，今天股價強勢上漲近 2%，台塑勁揚 2.5%，南亞也有 1% 的漲幅；亞聚無懼當沖警示一度逼近漲停價，同集團的華夏、台聚、台達化以及國喬、聯成等塑化股，均獲得資金點火。

多家內外資青睞 ABF 載板三雄，紛紛調升目標價，南電勁揚約 6%，收在 469.5 元，改寫歷史新高，景碩也有逾 5% 的漲幅，欣興一度漲至 146 元，但尾盤漲幅收斂至 1% 內。

BDI 指數 22 日上漲 3.4%，激勵航運股重新揚帆，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲幅 1-2%，裕民、中櫃、台驊投控、遠雄港等漲勢也不俗，此外，航空雙雄擺脫頹勢，終場皆上漲超過 2%。

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台達化1309台積電2330南亞科2408台驊投控2636華南金2880國泰金2882元大金2885中信金2891大立光3008遠雄港5607台塑化6505
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