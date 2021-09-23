鉅亨美股雷達：白宮半導體峰會登場 美核准輝瑞加強劑

美股重要看點：

週四 (23 日) 外傳中國政府將出手重組面臨財務危機的恒大集團，協助恒大渡過難關，加上恒大集團宣布如期支付到期債息，此消息舒緩全球市場緊張情緒。

週四白宮將召開線上半導體峰會，討論全球晶片荒問題，台積電 (TSM-US) 第三度受邀出席、與會者還有三星電子、美光 (MU-US)、微軟 (MSFT-US)、英特爾 (INTC-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等科技巨頭。

華爾街正消化聯準會 (Fed) 最新的利率政策決議，週三聯準會暗示很快將開始縮減購債 (Taper)，以及最快可能在 2022 年底前升息。

Fed 主席鮑爾於會後記者會上透露，如果經濟進展如預期，「在下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper) ，並於 2022 年中結束」可能是適合的。

美股市場也正在等待上週初領失業金人數，以及美國 9 月採購經理人指數的最新數據。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 338 點，或 1%，收 34,258.32 點。

那斯達克指數上漲 150.45 點，或 1.02%，收 14,896.85 點。

標普 500 指數上漲 41.45 點，或 0.95%，收 4,395.64 點。

費城半導體指數上漲 67.0 點，或 2.00%，收 3,412.0 點。

今日重要總經數據：

美國上週初請失業金人數，前值 33.2。

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 61.0，前值 61.1。

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值，預期 55.0，前值 55.1。

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 55.4。

重要個股動態：

1. 通用汽車 (GM-US)

晶片荒已導致通用汽車與全球汽車製造商停產，一些汽車業高層曾警告，晶片短缺問題可能會持續至 2023 年，通用汽車週四亦受邀出席白宮半導體峰會。

通用汽車總裁 Mark Reuss 21 日表示，全球半導體晶片供應將開始趨穩，但供應水準仍不及汽車製造業預期，因為各業者開始重新補充汽車庫存量。

根據諮詢公司 AlixPartners 最新數據，由於晶片短缺和其他供應瓶頸，今年全球汽車業營收可能會損失 2100 億美元，幾乎是該公司今年早些時候預估的 2 倍之多。

IHS Markit 上週四將 2021 年全球輕型汽車產量預估值下修 6.2% 至 7,580 萬輛，2022 年下修 9.3% 至 8,260 萬輛。

此外，通用汽車積極發展電動車及自駕車，該公司週四宣布，將向中國自動駕駛初創公司 Momenta 投資 3 億美元。

2. 輝瑞 (PFE-US)

美國食品藥物管理局 (FDA) 週三批准輝瑞 (Pfizer ) 新冠疫苗加強劑的緊急授權。

輝瑞加強劑可用於 65 歲以上長者、18 歲及以上或有嚴重疾病與高風險者，在接種第二劑疫苗至少半年後接種加強劑。

輝瑞執行長 Albert Bourla 在一份聲明中說：「我們相信，加強劑疫苗在應對這種疾病的持續威脅方面可以發揮重要作用，同時努力提高未全球疫苗接種普及率，FDA 行動是幫助最脆弱的人群免受疫情侵害的重要一步。」

3. 太陽能源 (SPWR-US)

投行 Evercore ISI 將太陽能源股價評級設為「優於大盤」，目標價為 27 美元，較當前股價上漲 26%。

該公司指出，投資者忽視能源產業的長期催化劑，太陽能源 (SunPower) 公司已重新專注於住宅太陽能分配和發電，以及商業和工業太陽能領域，隨著時間的推移，應該可以增高該公司的利潤率。