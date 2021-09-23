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鉅亨美股雷達：白宮半導體峰會登場 美核准輝瑞加強劑

鉅亨網編譯許光吟
鉅亨美股雷達：白宮半導體峰會登場 美國核准輝瑞加強劑 (圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：白宮半導體峰會登場 美國核准輝瑞加強劑 (圖片：AFP)
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操盤筆記恒大美股雷達蘋果英特爾微軟三星採購經理人初領失業金美國食品藥物管理局FDA疫苗加強劑

美股重要看點：

週四 (23 日) 外傳中國政府將出手重組面臨財務危機的恒大集團，協助恒大渡過難關，加上恒大集團宣布如期支付到期債息，此消息舒緩全球市場緊張情緒。

週四白宮將召開線上半導體峰會，討論全球晶片荒問題，台積電 (TSM-US) 第三度受邀出席、與會者還有三星電子、美光 (MU-US)、微軟 (MSFT-US)、英特爾 (INTC-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等科技巨頭。

華爾街正消化聯準會 (Fed) 最新的利率政策決議，週三聯準會暗示很快將開始縮減購債 (Taper)，以及最快可能在 2022 年底前升息。

Fed 主席鮑爾於會後記者會上透露，如果經濟進展如預期，「在下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper) ，並於 2022 年中結束」可能是適合的。

美股市場也正在等待上週初領失業金人數，以及美國 9 月採購經理人指數的最新數據。

美股前一交易日漲跌：

  • 美股道瓊指數上漲 338 點，或 1%，收 34,258.32 點。
  • 那斯達克指數上漲 150.45 點，或 1.02%，收 14,896.85 點。
  • 標普 500 指數上漲 41.45 點，或 0.95%，收 4,395.64 點。
  • 費城半導體指數上漲 67.0 點，或 2.00%，收 3,412.0 點。

今日重要總經數據：

  • 美國上週初請失業金人數，前值 33.2。
  • 美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 61.0，前值 61.1。
  • 美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值，預期 55.0，前值 55.1。
  • 美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 55.4。

重要個股動態：

1. 通用汽車 (GM-US

晶片荒已導致通用汽車與全球汽車製造商停產，一些汽車業高層曾警告，晶片短缺問題可能會持續至 2023 年，通用汽車週四亦受邀出席白宮半導體峰會。

通用汽車總裁 Mark Reuss 21 日表示，全球半導體晶片供應將開始趨穩，但供應水準仍不及汽車製造業預期，因為各業者開始重新補充汽車庫存量。

根據諮詢公司 AlixPartners 最新數據，由於晶片短缺和其他供應瓶頸，今年全球汽車業營收可能會損失 2100 億美元，幾乎是該公司今年早些時候預估的 2 倍之多。

IHS Markit 上週四將 2021 年全球輕型汽車產量預估值下修 6.2% 至 7,580 萬輛，2022 年下修 9.3% 至 8,260 萬輛。

此外，通用汽車積極發展電動車及自駕車，該公司週四宣布，將向中國自動駕駛初創公司 Momenta 投資 3 億美元

2. 輝瑞 (PFE-US)

美國食品藥物管理局 (FDA) 週三批准輝瑞 (Pfizer ) 新冠疫苗加強劑的緊急授權。

輝瑞加強劑可用於 65 歲以上長者、18 歲及以上或有嚴重疾病與高風險者，在接種第二劑疫苗至少半年後接種加強劑。

輝瑞執行長 Albert Bourla 在一份聲明中說：「我們相信，加強劑疫苗在應對這種疾病的持續威脅方面可以發揮重要作用，同時努力提高未全球疫苗接種普及率，FDA 行動是幫助最脆弱的人群免受疫情侵害的重要一步。」

3. 太陽能源 (SPWR-US)

投行 Evercore ISI 將太陽能源股價評級設為「優於大盤」，目標價為 27 美元，較當前股價上漲 26%。

該公司指出，投資者忽視能源產業的長期催化劑，太陽能源 (SunPower) 公司已重新專注於住宅太陽能分配和發電，以及商業和工業太陽能領域，隨著時間的推移，應該可以增高該公司的利潤率。

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