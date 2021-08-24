博世：汽車半導體供應鏈已崩潰

週二 (24 日) 德國博世集團 (Bosch) 董事會成員 Harald Kroeger 受訪時稱，由於從汽車、 PlayStation 5 系列和電動牙刷等各個領域對晶片的需求激增，供應鏈在過去一年中已經崩潰。隨著需求的激增，幾個關鍵的半導體製造工廠因故被迫停產亦加劇了晶片荒問題。

今年 2 月暴雪引發德州大規模停電，恩智浦美國德州奧斯丁晶圓廠和英飛淩、恩智浦等汽車晶片大廠相繼停產。

3 月日本半導體大廠瑞薩電子位於茨城縣的主力工廠，因受到火災影響，導致 12 吋晶圓廠損失部分產能。8 月馬來西亞實施國家封鎖後，當地的意法半導體和英飛淩等工廠已被迫關閉。

Delta 造成的新一波疫情、中國港口相繼關閉、中國、德國遭遇洪災、南非港口網路攻擊，塞港、缺櫃問題等種種因素，許多晶片還在海上漂流，造成半導體在內的全球供應鏈大亂。晶片短缺問題席捲全球汽車產業，BMW、福斯、Audi 等車廠都因晶片短缺陸續削減產量。

世界第一大汽車裝備供應商博世集團 (Bosch) 董事會成員 Harald Kroeger 稱，汽車製造商和半導體供應商現在應考慮如何改進晶片供應鏈。

Harald Kroeger 稱：「大家需要討論未來的作業系統是否有一個更好的方法來延長交貨期？我們需要的是 (供應鏈的) 某些零件增加庫存，因爲一些半導體製造商需要到半年才會生產出來，無法在每兩週就收到訂單的系統上運行，這是行不通的。」

Kroeger 呼籲，半導體供應鏈的問題過去一直是由汽車產業默默承受著，但現在是時候改變了。

因應晶片供需失衡問題，增產成首要目標

Kroeger 認為，隨著電動汽車和自動駕駛汽車的興起，需求只會有增無減。更智慧型的汽車都需要更多的晶片，電動汽車需要非常強大和高效的晶片，以便從每千瓦時的電池中獲得更長的續航力。

博世 6 月 7 日啟用德國德勒斯登的新晶圓廠，這是該公司耗資 10 億歐元 (約 12 億美元) 在德勒斯登 (Dresden) 打造的 12 吋新晶圓廠，以滿足物聯網與交通應用等市場需求。

因應晶片供需失衡問題，增產成首要目標 (圖片：AFP)

英特爾、台積電等晶片巨頭正計劃在未來幾年建立新晶圓廠以提高產量。

Kroeger 稱：「事實上，我們在幾年前就開始建造這個工廠，這表明博世預期需求將大幅上升。」

台積電總裁魏哲家 7 月中旬表示，晶片產能吃緊的狀況將延續到 2022 年，而車用晶片荒第三季將有所改善。英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 7 月 24 日預測，全球半導體缺貨應會延續至 2023 年。

Kroeger 預計晶片短缺問題將延續到 2022 年並期望需求維持穩定，接著需要增加供應，這樣才能滿足需求。

以市占率來看，台積電生產全球約 50% 的半導體，目前歐洲晶片需求為 20%，但產量不到 10%。

德國總統史坦邁爾 (Frank-Walter Steinmeier) 受訪時表示，正值半導體行業的關鍵時刻，德國和歐盟距離實現半導體生產的數位主權 (digital sovereignty) 仍有很長的路要走。

科技網路公司 Silicon Saxony 董事總經理 Frank Bosenberg 稱，歐洲應增加半導體產能，這是一個全球性的產業，沒有一個國家甚至接近自給自足，而他認為，全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 是業內的一項重要資產。

美股午盤截稿前，台北時間週二晚間 11 時 17 許，費半指數上漲 0.27%、台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.48%、英特爾 (INTC-US) 上漲 1.25%、意法 (STM-US) 跌 0.16%、英飛凌 (IFNNY-US) 上漲 1.87%。