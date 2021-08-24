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博世：汽車半導體供應鏈已崩潰

鉅亨網編譯羅昀玫
博世：汽車半導體供應鏈已崩潰。(圖片：AFP)
博世：汽車半導體供應鏈已崩潰。(圖片：AFP)
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博世半導體美國晶片車用英特爾台積電艾司摩爾晶圓代工數位主權基辛格

週二 (24 日) 德國博世集團 (Bosch) 董事會成員 Harald Kroeger 受訪時稱，由於從汽車、 PlayStation 5 系列和電動牙刷等各個領域對晶片的需求激增，供應鏈在過去一年中已經崩潰。隨著需求的激增，幾個關鍵的半導體製造工廠因故被迫停產亦加劇了晶片荒問題。

今年 2 月暴雪引發德州大規模停電，恩智浦美國德州奧斯丁晶圓廠和英飛淩、恩智浦等汽車晶片大廠相繼停產。

3 月日本半導體大廠瑞薩電子位於茨城縣的主力工廠，因受到火災影響，導致 12 吋晶圓廠損失部分產能。8 月馬來西亞實施國家封鎖後，當地的意法半導體和英飛淩等工廠已被迫關閉。

Delta 造成的新一波疫情、中國港口相繼關閉、中國、德國遭遇洪災、南非港口網路攻擊，塞港、缺櫃問題等種種因素，許多晶片還在海上漂流，造成半導體在內的全球供應鏈大亂。晶片短缺問題席捲全球汽車產業，BMW、福斯、Audi 等車廠都因晶片短缺陸續削減產量。

世界第一大汽車裝備供應商博世集團 (Bosch) 董事會成員 Harald Kroeger 稱，汽車製造商和半導體供應商現在應考慮如何改進晶片供應鏈。

Harald Kroeger 稱：「大家需要討論未來的作業系統是否有一個更好的方法來延長交貨期？我們需要的是 (供應鏈的) 某些零件增加庫存，因爲一些半導體製造商需要到半年才會生產出來，無法在每兩週就收到訂單的系統上運行，這是行不通的。」

Kroeger 呼籲，半導體供應鏈的問題過去一直是由汽車產業默默承受著，但現在是時候改變了。

因應晶片供需失衡問題，增產成首要目標

Kroeger 認為，隨著電動汽車和自動駕駛汽車的興起，需求只會有增無減。更智慧型的汽車都需要更多的晶片，電動汽車需要非常強大和高效的晶片，以便從每千瓦時的電池中獲得更長的續航力。

博世 6 月 7 日啟用德國德勒斯登的新晶圓廠，這是該公司耗資 10 億歐元 (約 12 億美元) 在德勒斯登 (Dresden) 打造的 12 吋新晶圓廠，以滿足物聯網與交通應用等市場需求。

(圖片：AFP)
因應晶片供需失衡問題，增產成首要目標 (圖片：AFP)

英特爾、台積電等晶片巨頭正計劃在未來幾年建立新晶圓廠以提高產量。

Kroeger 稱：「事實上，我們在幾年前就開始建造這個工廠，這表明博世預期需求將大幅上升。」

台積電總裁魏哲家 7 月中旬表示，晶片產能吃緊的狀況將延續到 2022 年，而車用晶片荒第三季將有所改善。英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 7 月 24 日預測，全球半導體缺貨應會延續至 2023 年。

Kroeger 預計晶片短缺問題將延續到 2022 年並期望需求維持穩定，接著需要增加供應，這樣才能滿足需求。

以市占率來看，台積電生產全球約 50% 的半導體，目前歐洲晶片需求為 20%，但產量不到 10%。

德國總統史坦邁爾 (Frank-Walter Steinmeier) 受訪時表示，正值半導體行業的關鍵時刻，德國和歐盟距離實現半導體生產的數位主權 (digital sovereignty) 仍有很長的路要走。

科技網路公司 Silicon Saxony 董事總經理 Frank Bosenberg 稱，歐洲應增加半導體產能，這是一個全球性的產業，沒有一個國家甚至接近自給自足，而他認為，全球半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 是業內的一項重要資產。

美股午盤截稿前，台北時間週二晚間 11 時 17 許，費半指數上漲 0.27%、台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.48%、英特爾 (INTC-US) 上漲 1.25%、意法 (STM-US) 跌 0.16%、英飛凌 (IFNNY-US) 上漲 1.87%。

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