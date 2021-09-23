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長佳智能攜國際醫材廠進軍腎臟病市場 潛在授權金7300萬美元

鉅亨網記者沈筱禎 台北
長佳智能董事長陳明豐。(鉅亨網資料照)
長佳智能董事長陳明豐。(鉅亨網資料照)
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長佳醫療醫療保健aws

長佳智能 (6841-TE) 今 (23) 日宣布，與國際醫療器材公司簽訂技轉與合作開發合約，雙方將把人工智慧醫療應用用於慢性腎臟病的預防與風險評估，未來潛在授權金最高達 7300 萬美元

國際醫材公司主要研發可穿戴式醫材儀器，看準長佳智能的研發量能、各國資安的雲端與地端混合系統，因此攜手打造腎臟疾病照護平台。長佳智能預期，此合約有望貢獻營收 3812 萬美元，若產品未來開發順利與銷售符合目標，最高可取得 7300 萬美元授權金。

長佳智能指出，隨著高血壓和糖尿病患者數量增加，預估 2024 年全球將有 9600 萬名末期腎臟病患者，又以亞太地區人數最多；2024 年全球末期腎病市場規模將高達 1355 億美元，年複合成長率達 12.7%。

事實上，長佳智能持續與國際企業合作，近期被國際軟體大廠 AWS、微軟列為醫療網路合作夥伴，長佳智能借助軟體大廠的國際通路，拓展國際市場，AWS 與微軟則看準長佳智能龐大的醫療大數據分析技術，共同搶進醫療保健領域。

長佳智能表示，兩家業者持續擴大雲端市場，尤其針對醫療保健領域非常積極，其中，AWS 已介紹多家國際藥廠與醫療保健經銷商客戶給長佳智能，打造雙贏的商業模式，不過雙方需要長時間合作，營運才會逐步發酵。

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