三星強化亞洲供應鏈 擴張電視、智慧型手機產能

《韓聯社》24 日 (週五) 報導，消息人士指出，南韓三星電子 (005930-KR) 為滿足疫情期間暴增的產品需求，正在強化亞洲地區供應鏈，在巴基斯坦的全新電視工廠預計在 Q4 投產，未來計畫在當地生產智慧型手機，此外，越南的智慧型手機生產基地也正在擴張規模。

三星目前正在巴基斯坦的喀拉蚩 (Karachi) 興建一座電視工廠，預計 Q4 投產，每年可生產 5 萬台電視機。

巴基斯坦總理的商業及投資顧問達烏德 (Abdul Razak Dawood) 近期在一則推文提到這件事情，讓消息曝光。

達烏德表示，他被告知三星和 R&R Industries 合作，在喀拉蚩興建電視工廠。

三星是全世界最大的電視製造商，根據 Omdia 的統計數據， 2021 年 H1 的全球電視市場銷貨收入當中，三星就占了 31%。

三星也在喀拉蚩設置行動電話的生產工廠，該項消息透過巴基斯坦的汽車製造商 Lucky Motor Corp. 宣布，因三星將利用汽車工廠製造行動裝置。業界認為三星會在該處生產中低階的 Galaxy A 和 Galaxy M 系列手機。

三星也正在越南這個最主要的智慧型手機生產基地擴張產能。北寧省的智慧型手機工廠將招募 1000 名員工，太原省的工廠也將增聘 3000 名員工。

業界觀察家認為，三星的這些動作是為了因應新款摺疊機的需求增加。

三星新推出的 Galaxy Z Fold3 和 Galaxy Z Flip3 目前在市場上大受歡迎，出現供不應求的情況。