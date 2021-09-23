台灣疫苗涵蓋率破5成 第10輪BNT將從第9類40歲往下施打

根據疫情指揮中心統計，輝瑞 BNT 疫苗昨 (22) 日校園開打首日共接種 8822 劑，使得台灣疫苗涵蓋率達到 50.16%，相當於逾半人口已接種至少 1 劑，發言人莊人祥今 (23) 日表示，規劃第 10 輪疫苗預約開放 BNT，預計先從第 9 類 40 歲以下民眾往下開放，若疫苗量充足，會開放 64 歲往下施打。

有媒體報導指出，由台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會及慈濟基金會共同購買捐贈的 BNT 疫苗，首批客製化標籤疫苗傳出將於明 (24) 日運抵台灣，對此，莊人祥僅表示，若確定消息會再跟外界說明。

莊人祥指出，新一批 BNT 到貨後還要封緘檢驗，再配送到各地，因此，預計第十輪疫苗施打開放 BNT 疫苗，將從第 9 類 40 歲以下開打，若疫苗數量充足，那就會從 64 歲民眾開放，逐年齡層向下施打。

台北、新北、桃園、台南及苗栗昨天開始施打 BioNTech 新冠疫苗，總計接種 8822 劑，另 12 縣市今天起開打。截至 22 日，全台累計接種 1358 萬 9767 劑，其中 AstraZeneca 接種 902 萬 6048 劑，莫德納接種 383 萬 1689 劑，高端接種 72 萬 3208 劑。全台接種人口涵蓋率 50.16 %，劑次人口比 57.95 (劑 / 每百人)。

指揮中心已將 AZ 及莫德納疫苗的兩劑間隔時間，全都延長到 10 至 12 週，原本 BNT 疫苗也規劃比照辦理，不過，莊人祥表示，目前學生族群還在接種第一劑階段，心肌炎發生率很低，待 4 到 6 週後觀察狀況，再來決定第二劑的間隔期。