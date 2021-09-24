美國9月綜合PMI跌至54.5 創一年新低

市場調研機構 IHS Markit 周四（23 日）公布美國 9 月綜合採購經理人指數（PMI）從上月的 55.4 降至 54.5，改寫一年新低，且該指數自 5 月寫下 68.7 的新高後逐月下降，顯示美國經濟成長仍受供應鏈中斷、勞力短缺與變種病毒 Delta 的影響。

IHS Markit 同日公布的美國 9 月 Markit 服務業 PMI 從上月的 55.1 降至 54.4，創下 14 個月以來低點，由於勞力短缺持續服務業人力召聘面臨困境，該行業就業人數自去年 6 月以來首次出現萎縮。

另一項美國 9 月 Markit 製造業 PMI 也從 8 月的 61.1 降至 60.5，創下 5 個月以來新低，主因是供應鏈受疫情中斷，製造業生產與訂單成長放緩，導致數據較上月有所回落。

IHS Markit 數據也顯示，製造商繼而上調產品出廠價格創下新高，而生產交貨期限接近歷史最長紀錄。

由於供應鏈瓶頸、勞力短缺，綜合採購經理人指數走軟。(圖片來源：IHS Markit)

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 在一份聲明中表示，經濟放緩是由於服務業需求降溫導致，而這在一定程度上與 Delta 變種病毒蔓延有關。儘管製造業的需求大幅增加，但工廠受供應鏈中斷影響原物料採購，以及勞力短缺的情況下，難以滿足訂單需求。

Williamson 說：「在產品與服務供不應求的狀況下，價格又一個月出現大幅上漲，高額的成本紛紛轉嫁至消費者身上。」

經濟學家預計，美國第三季國內生產毛額（GDP）將顯著放緩，因為來自聯邦政府的疫情援助振興作用逐漸消退，料第三季經濟成長率僅為 2.6%。

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