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為連任主席鋪路？親華爾街的鮑爾支持加強監管銀行業

鉅亨網編譯張博翔
為連任主席鋪路？親華爾街的鮑爾支持加強監管銀行業（圖：AFP）
為連任主席鋪路？親華爾街的鮑爾支持加強監管銀行業（圖：AFP）
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美國聯準會Fed鮑爾連任

美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三開會時巧妙地迴避續任問題，但他對民主黨要求加強監管華爾街抱持開放態度的舉動，仍耐人尋味。

被問及何時該任命監管銀行的副主席時，鮑爾表示：「我尊重這個權力，我尊重將制定未來監管議程的人。我也歡迎新人加入以審視目前的監管狀況，並提出適當的改變。」

白宮正在考慮明年 2 月前續留鮑爾，而鮑爾的觀點能為美國總統拜登提供一個人事選擇，即由共和黨的鮑爾續任聯準會主席，原本民主黨進步派支持的主席人選、Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 接任銀行業監管沙皇的位置。

布蘭納德。圖:AFP
布蘭納德。圖: AFP

鮑爾一直被部分人士認為與華爾街關係過於密切，對銀行不夠強硬，甚至和現任副主席奎爾茲 (Randal Quarles) 投票決定放寬監管，因此鮑爾在監管議題的這番表態，有利他留在主席的位置。

政經研調機構 Revolving Door project 創辦人 Jeff Hauser 表示，鮑爾可能是聯準會歷任主席中最好的政治家。

理論上，鮑爾仍是下一任主席人選，他去年修改聯準會貨幣政策方針，將重點放在更廣泛且具包容性的充分就業，現階段在國會獲得兩黨以及現任美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 的支持。

不過近期鮑爾陷入麻煩，上周兩位聯準銀行總裁涉及有爭議的股票交易，民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 要求需盡快制定新的道德準則，禁止今後出現此類交易。

曾任拜登政府過渡團隊的研調機構 Better Markets 執行長 Dennis Kelleher 認為，此事證明鮑爾領導上的失敗，他未對這些人的行為做出實質改變，僅要求調整行為準則因應未來的變化。

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