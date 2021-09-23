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Fed 9月、7月聲明比一比：通膨居高不下、可能很快縮減購債

鉅亨網編譯余曉惠
Fed 9月、7月聲明比一比 (圖:AFP)
Fed 9月、7月聲明比一比 (圖:AFP)
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Fed聯準會美國經濟鮑爾通膨就業縮表縮減購債Taper寬鬆退場QE

美國聯準會 (Fed) 於台北時間周四 (23 日)2 時公布 9 月貨幣政策決議，維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 0.00%-0.25% 不變，並繼續每月至少購買 1200 億美元的債券，符合市場預期。

以下是 Fed 9 月會議聲明，與上一次 7 月會議聲明相比的措詞差異：

聯準會 (Fed) 在這個充滿挑戰的時刻，致力使用所有工具支持美國經濟，以實現充分就業和物價穩定的目標。

疫苗接種進展和強力的政策支持，讓經濟活動和就業持續增強。受疫情影響最嚴重的領域最近幾個月已經改善，但 COVID-19 確診病例增加導致復甦減緩。通膨率居高不下，主要反映暫時性因素。整體金融情勢維持寬鬆，一部分反映支撐經濟的政策措施和信用流向美國家庭和企業。

「7 月聲明寫道：受疫情影響最嚴重的領域已經出現改善，但尚未完全恢復。通膨率已經上升，主要反映暫時性因素...」

經濟走向持續視疫情發展路徑而定。疫苗接種的進展將可望持續減輕這場公衛危機對經濟的影響，但仍對經濟前景構成風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。由於通膨率已經持續低於這個更長期目標，委員會目標是讓通膨率隨著時間推移適度超過 2% 一段時間，以使通膨率在一段時間達到平均 2% 的水準，並讓更長期的通膨預期保持在 2%。委員會預料將維持寬鬆的貨幣政策，直到達成這些結果。委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 0 至 0.25% 不變，並預期將維持這個目標區間，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業，以及通膨率攀升到 2%、並且有望適度超過 2% 一段時間。去年 12 月，委員會表示將持續增加國庫券，每個月持續購買至少 800 億美元美國公債、和至少 400 億美元機構抵押擔保證券 (MBS)，直到充分就業和物價穩定目標有進一步的實質進展。從那時起，美國經濟已經朝這些目標取得進展，如果 進展大致如預期持續下去，委員會判斷，資產購買的步伐可能很快就會放慢。這些資產收購有助於維持金融市場穩定運作和寬鬆的金融情勢，以支持信用流向家庭和企業。

「7 月聲明寫道：從那時起，美國經濟朝這些目標取得進展，委員會將在未來會議上持續評估進展。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括公衛數據、勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢發展的數據。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴金 (Thomas Barkin)、波斯提克 (Raphael Bostic)、鮑曼 (Michelle Bowman)、布蘭納德 (Lael Brainard)、克拉里達 (Richard Clarida)、戴莉 (Mary Daly)、伊凡斯 (Charles Evans)、奎爾斯 (Randal Quarles) 和華勒 (Christopher Waller)。 

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