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通用汽車總裁：全球晶片供應將趨穩 但仍不及預期水準

鉅亨網編譯段智恆
通用汽車總裁：全球晶片供應將趨穩 但仍不及預期水準(圖片：AFP)
通用汽車總裁：全球晶片供應將趨穩 但仍不及預期水準(圖片：AFP)
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通用汽車晶片荒半導體短缺交付量汽車生產電動車鋰礦車用電池產業

通用汽車 (GM-US) 總裁 Mark Reuss 周二（21 日）表示，全球半導體晶片供應將開始趨穩，但供應水準仍不及汽車製造業預期，因為各業者開始重新補充汽車庫存量。

Mark Reuss 在底特律地區商會主辦的會議上表示，在晶片供應真正回復到正常的量之前，將會有一段穩定的供應期。

晶片荒已導致通用汽車與全球汽車製造商停產，一些汽車業高層曾警告，晶片短缺問題可能會持續至 2023 年。

通用汽車財務長 Paul Jacobson 上周表示，通用預計 2022 年晶片供應商將迎來「更穩定的一年」，但也警告，由於供應短缺，第三季的汽車交付量可能減少 20 萬輛。

Jacobson 說，儘管疫情與供應鏈中斷帶來不確定性，但公司不想讓業務受到疫情影響，不會撤回投資計畫。

展望未來，Reuss 表示，汽車製造業的關鍵是如何將電動車電池材料回收利用，電池材料中有很多材料可以重複利用，比如一些稀土礦物，目前正在為此投入時間研究。

通用汽車今年 7 月宣布投資加州地熱投資案，目標是成為汽車界自行開採電動車電池重要原料的先鋒，若該案順利開發，在 2024 年年中之前，鋰礦產量將達到 6 萬噸，約滿足生產 600 萬輛電動車的用量。

Reuss 在會上也說，通用汽車正在澳洲尋找開發鋰礦的機會，但並未透露更多細節。

通用汽車周二收盤大致持平，微跌 0.04% 至每股 49.37 美元

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