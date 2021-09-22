通用汽車總裁：全球晶片供應將趨穩 但仍不及預期水準

通用汽車 (GM-US) 總裁 Mark Reuss 周二（21 日）表示，全球半導體晶片供應將開始趨穩，但供應水準仍不及汽車製造業預期，因為各業者開始重新補充汽車庫存量。

Mark Reuss 在底特律地區商會主辦的會議上表示，在晶片供應真正回復到正常的量之前，將會有一段穩定的供應期。

晶片荒已導致通用汽車與全球汽車製造商停產，一些汽車業高層曾警告，晶片短缺問題可能會持續至 2023 年。

通用汽車財務長 Paul Jacobson 上周表示，通用預計 2022 年晶片供應商將迎來「更穩定的一年」，但也警告，由於供應短缺，第三季的汽車交付量可能減少 20 萬輛。

Jacobson 說，儘管疫情與供應鏈中斷帶來不確定性，但公司不想讓業務受到疫情影響，不會撤回投資計畫。

展望未來，Reuss 表示，汽車製造業的關鍵是如何將電動車電池材料回收利用，電池材料中有很多材料可以重複利用，比如一些稀土礦物，目前正在為此投入時間研究。

通用汽車今年 7 月宣布投資加州地熱投資案，目標是成為汽車界自行開採電動車電池重要原料的先鋒，若該案順利開發，在 2024 年年中之前，鋰礦產量將達到 6 萬噸，約滿足生產 600 萬輛電動車的用量。

Reuss 在會上也說，通用汽車正在澳洲尋找開發鋰礦的機會，但並未透露更多細節。

通用汽車周二收盤大致持平，微跌 0.04% 至每股 49.37 美元。