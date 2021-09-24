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〈蘋果新機開賣〉電信商看好iPhone 13新機兩大優勢 銷量將超越去年

鉅亨網記者沈筱禎 台北
iPhone 13系列新機今日在台上市。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
iPhone 13系列新機今日在台上市。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
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新機遠傳中華電台灣大亞太電台灣之星蘋果iPhone

iPhone 13 系列新機今 (24) 日正式在台上市，五大電信商舉行開幕活動，雖然受到疫情影響，部分活動改成線上，實體門市排隊人潮較往年少，但新機價格較上一代折價逾 2000 元，到貨量也比去年充足，整體買氣更勝去年，銷售量有機會超越 iPhone 12。

在疫情考量下，中華電 (2412-TW) 與台灣大 (3045-TW) 首度舉行線上開賣直播；遠傳 (4904-TW)、亞太電 (3682-TW) 與台灣之星維持實體活動。

中華電董事長謝繼茂與信義威秀門市進行遠端連線，他說，連續 14 年銷售蘋果手機，旗下果粉數堪稱全台最多，看好領先開台 5G、網路涵蓋率最佳，換機潮可期；從預購量來看，約有 5 成用戶選擇天峰藍，且高階機種比例最多。

遠傳總經理井琪表示，今年新機為蘋果第二代 5G 機種，加上入手價格較去年低，看好旗下資費綁約 0 元方案、7 成以上蘋果用戶購買手機保險，將推升買氣，對於銷售表現非常期待。

遠傳商品管理事業群資深副總杜偉昱補充，由於新機訂價非常犀利，初期銷售量會以高階 PRO 系列為主，預期明年農曆年後，價格更親民的 iPhone 13 會陸續出現購買潮，帶動長尾效應。

台灣大總經理林之晨說，iPhone 13 買氣比去年好，預購表現有過之而無不及，主要是去年手機是分批開賣，今年全系列同步上市；亞太電行銷副總鄧美慧則表示，今年預購量較去年倍數成長，預期銷售量有機會超越去年。

去年 iPhone 12 系列上市後，以 iPhone 12 mini 供貨量最多，配貨不平均，且受到零組件缺料影響，出現長達一個月的缺貨潮，對此，五家電信商均表示，今年各型號機種供貨量較平均、符合預期，整體供貨量較去年增加，並與 iPhone 11 相當。

中華電行動分公司副總經理胡學海表示，雖然各機種供貨平均，但初期果粉對高階需求高，預計仍有部分機款會供不應求，目前會持續與蘋果溝通，滿足用戶需求。

台灣之星副總經理朱曉幸提到，今年倍貨量較上一代增加 2 成以上，且每周都會到貨，其中，最受青睞的天峰藍，以目前數量可滿足首波預購用戶。

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