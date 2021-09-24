 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈鴻海智慧製造〉資訊長：整合AI+雲端應用的智慧製造技術 將成集團轉型關鍵

鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海資訊長龔培元。(圖：鴻海提供)
鴻海資訊長龔培元。(圖：鴻海提供)
Tag
鴻海IoT智慧製造

鴻海 (2317-TW) 近期積極轉型升級，集團資訊長龔培元今 (24) 日表示，除了核心策略「3+3」外，整合人工智慧 AI 與雲端應用的智慧製造技術，更是集團 F2.0 數位轉型的成功關鍵。

龔培元表示，數位轉型是必須的，全球製造業者也都看見了數位轉型的重要性，鴻海在這一波轉型隊伍中當然也不會缺席，近幾年也全力打造虛實整合的智慧製造環境。

龔培元進一步指出，集團鎖定數位技術與智慧製造的融合，透過標準化、模組化、智動化、數位化、人工智慧及行動 APP 等面向，循序漸進逐步優化推動，從智動化到智能化建立現代化營運系統，整合 AI 與雲端應用的智慧製造技術。

其中，IoT 更是智慧製造的關鍵，去年全球連網的感測器、設備等約 500 億個，市值突破 10 億美元，相較 2015 年不到 2.5 億元美元大幅成長；且根據研調機構 HIS 預估，到 2030 年時，全球將會有 1250 億台連網設備，市場規模呈現爆發性成長。

依照鴻海 3 階段轉型升級計畫，包含 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、F3.0 轉型升級，龔培元重申，透過積極轉型升級、優化生產製造體系，達成「製造的鴻海」轉為「科技與腦力的鴻海」的目標。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
鴻海2317
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow