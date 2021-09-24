〈美股盤前要聞〉Fed主席鮑爾將發表談話 美股期貨小跌

美國今日將公布 8 月新屋銷售數字。另外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾將會發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 1.416%。美股期貨週五 (24 日) 小漲，道瓊期貨跌 0.27%，標普 500 期貨跌 0.37%，那斯達克 100 期貨跌 0.50%。

1. 美國家庭淨資產創紀錄新高

根據美國聯準會周四 (23 日) 發布報告，美國家庭的淨資產再次大幅成長，但與此同時，債務與信貸同樣大幅增加。

報告顯示，家庭淨資產在第 2 季升至紀錄新高，至 141.7 兆美元，很大程度受益於股票收益的大幅上升，以及房產的成長。

然而，截至 6 月 30 日，消費者債務總額為 17.3 兆美元，季增 7.9%；消費信貸以每年 8.6% 的速度增長，而抵押貸款債務則成長 8%。

2. 越南廠停產衝擊 Nike Q1 黯淡且下修全年財測

運動用品大廠 Nike(NKE-US)2022 會計年度第一季營收低於預期，主因是越南廠生產持續中斷、貨運時間拉長，且在美國假期購物季節來臨前恐怕無法解除危機，Nike 並下修全年財測，周四（23 日）盤後股價翻黑挫跌 3.43%。

Nike 周四盤後公布第一季（9/24 止）財報，淨利 18.7 億美元，相當於每股獲利 1.16 美元，優於市場預估的每股獲利 1.11 美元。總營收從去年同期的 105.9 億美元攀升到 122.5 億美元，但低於市場預測的 124.6 億美元。

展望全年，Nike 預估今年營收僅成長約「中間個位數」 (5%) ，而第二季營收成長將「持平或偏低個位數下滑」。

3. Costco 單季營收首破 600 億美元

美國採會員制的大型零售商好市多 (Costco) 周四 (23 日) 盤後公布 2021 會計年度第四季財報，受惠於食品、家居用品等強勁需求，單季營收首度突破 600 億美元，且全年獲利、營收年成長創 90 年代以來最佳紀錄。

Costco 第四季營收 614.4 億美元，年增 15%，是該公司史上第一次營收破 600 億美元的一季。淨利 16.7 億美元，每股盈餘 3.76 美元。營收和淨利優於市場預期的 614.1 億美元、3.58 美元。

FactSet 數據顯示，Costco 2021 財年全年銷售額達 1920.5 億美元，年增率 17.7%，是 1992 年以來最大年增幅。全年淨利為 50.1 億美元，年增逾 25%，則創 1998 年迄今最大年增幅。

4. 推特公布一系列內容兌現工具 盼提高用戶參與度

推特 (TWTR-US) 表示，現在起用戶可利用「Tip」功能，直接付費給他們喜歡的內容創建者，該功能為今年稍早投資者大會上宣布的計畫之一。

推特高層週四表示，付款可通過 Venmo 等一般匯款 app 進行，也可以透過加密貨幣。然而，該新功能不會為推特帶來新營收，因為雙邊金流透過第三方團體進行。

倘若有更多內容創建者在推特上發表內容，就可以帶動更多有活力的內容和對話，從而提高用戶參與度，而用戶參與度越高，推特就能銷售更多廣告。

5. 恒大美元債利息未支付 公司暫仍保持沉默

中國恒大美元債的持有人未能按期收到利息款項，公司截至目前的「沉默」增加了不確定性，這可能再次造成中資地產板塊承壓。

截止香港時間周五 (24 日) 上午 8 時，恒大美元債的 3 位投資人稱，尚未收到應於周四支付的利息款，恒大目前依然未在公開管道就相關利息支付情況刊登公告，令投資者坐立難安。

這支 2022 年到期、票息 8.25% 的美元債，本期應支付利息 8353 萬美元。即使周四沒有付款，公司也不會在技術上違約，除非它沒有在 30 天寬限期內付款。