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〈美股早盤〉中國出手嚴管加密貨幣 美股小幅開低 區塊鏈概念股齊挫

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉中國出手嚴管加密貨幣 美股小幅開低 區塊鏈概念股齊挫 (圖：AFP)
〈美股早盤〉中國出手嚴管加密貨幣 美股小幅開低 區塊鏈概念股齊挫 (圖：AFP)
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美股早盤中國加密貨幣監管NikeFed美債中國恒大債務

歷經連 2 日強勁反彈後，美股主要週五 (24 日) 開低，道瓊開盤挫逾百點後跌勢收斂。截稿前，道瓊工業指數小跌 27 點或 0.08％，那斯達克綜合指數跌 0.4％，標普 500 指數跌 0.1％，費半跌 0.4％，因中國對加密貨幣監管升級，區塊鏈概念股集體下挫。Nike 在下修全年財測後開盤跌逾 5%。

中國發改委、人行與銀保監會在內 10 部門週五發布通知，加強對加密貨幣挖礦活動的監管作業，人行也宣布，將禁止中國境內的加密貨幣交易活動，若有境外交易所向境內居民提供相關服務，也須負起刑事責任。

監管升級拖累幣圈表現。截稿前，比特幣跌破 42,000 美元關卡，日內跌幅近 6％，以太幣跌破 2,800 美元，日內跌 9％，Coinbase(COIN-US) 和羅賓漢 (HOOD-US) 分別跌 3％和 2％，Riot Blockchain(RIOT-US)、Marathon Patent Group(MARA-US) 等區塊鏈概念股均走低。

另外，中國恒大集團美元債持有人表示至今仍未收到原定週四到期的債息，恒大也未刊登債息支付相關公告，儘管有 30 天寬限期，對恒大債務違約的擔憂情緒仍未消散。

10 年期美債殖利率站上 1.4％，截稿前報 1.435%，為 7 月以來最高。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稍早表示支持 Fed 自 11 月起縮減購債， 雖然認為經濟離充分就業仍有段距離，若勞動力市場繼續按預期改善，明年年底前可望升息。

Fed 鮑爾 (Jerome Powell)、副主席克拉里達 (Richard Clarida) 等官員將於稍後發布談話。

截至台北時間週五 (24 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數下跌 45.50 點或 - 0.13%，暫報 34719.32 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 85.81 點或 - 0.57%，暫報 14966.44 點
  • 標普 500 指數下跌 11.59 點或 - 0.26%，暫報 4437.39 點
  • 費半下跌 27.57 點或 - 0.80%，暫報 3429.87 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.04% 至每股 116.14 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 1.432%
  • 紐約輕原油下跌 0.40％ 至每桶 73.01 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.25% 至每桶 77.06 美元
  • 黃金下跌 0.38% 至每盎司 1743.20 美元
  • 美元指數上漲至 93.405
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤下跌 5.48％，至 150.70 美元

Nike 週四盤後公布 2022 會計年度 Q1 營收遜預期，因越南疫情嚴峻，導致工廠交貨時間拉長，Nike 下修全年營收預期。

好市多 (COST-US) 早盤上漲 1.1％，至 457.75 美元

好市多週四盤後公布 2021 會計年度 Q4 財報，營收年增 15%，至 614.4 億美元，調整後每股盈餘 3.90 美元，輕鬆擊敗市場預期。

因疫情升溫引發恐慌搶購，加上供應鏈問題未解，好市多在財報會議上宣布重啟部分民生用品限購措施。

Cloudflare(NET-US) 早盤下跌 2.87％，至 131.80 美元

投行 Oppenheimer 下調雲端網路服務供應商 Cloudflare 的股票評級，認為除了估值過高外，隨著競爭對手微軟、亞馬遜持續成長，內容傳遞網路 (CDN) 市場競爭正在加劇。

今日關鍵經濟數據：
  • 台北時間 22:00 公布美國 8 月新屋銷售年化總數，預期 71.3 萬戶，前值 70.8 萬戶
  • 台北時間 22:00 公布美國 8 月新屋銷售年化月增率，預期 0.7 %，前值 1.0%
華爾街分析：

Loomis Sayles & Co. 投資組合經理 Elaine Stokes 稱，Fed 的明確態度幫助支撐風險資產，且它們的舉動透露出其對美國經濟的感覺十分良好。

摩根大通資產管理 (JPMorgan Asset Management) 全球多資產策略師 Sylvia Sheng 表示，考量到經濟成長趨勢依舊強勁，預計債券殖利率將繼續走高，但鑑於 Fed 在內的全球央行仍繼續購入債券，因此殖利率上行空間有限。

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