金融三業獲利均增 證券年成長最大 保險絕對金額增加最多

立法院財委會下周一 (27 日) 開議，將由金管會主委黃天牧備詢打頭陣，根據金管會報告顯示，國內金融三業獲利均增加，其中，若以年增率來看，證券業獲利成長幅度最大，年增達 123.5%；若以獲利增加的絕對金額來看，保險業今年前 7 月獲利增加 1588 億元最多。

金管會表示，金融體系穩健永續發展為經濟成長及國家發展的關鍵，為活絡我國不動產證券化市場， 近期修正之「證券投資信託及顧問法」部分條文修正草案，並 7 月 23 日送行政院，預計於本會期送立院審查，以利儘速完成修法程序。

針對國內金融概況，金管會指出，金融三業獲利均增加，其中，銀行業今年前 7 月的稅前盈餘為 2476 億元，較去年同期 2,339 億元增加 137 億元；證券期貨業 (包括投信業) 為 894 億元，較去年同期 400 億元增加 494 億 元；保險業為 3,192 億元，較去年同期 1,604 億元增加 1,588 億元。

在保險業方面，根據金管會統計，截至 7 月底，我國保險業保費收入為 1 兆 8,750 億元，持續成長；資產總額由去年底 32.2 兆元， 增加至今年 7 月底的 33.3 兆元。我國壽險業平均淨值比率為 8.8%，產險業為 33.8%，整體保險業持續成長，具備金融韌性。

而台股部分，金管會表示，證券市場穩健發展，至今年 8 月底，國內上市櫃公司總家數為 1,741 家，總市值約 58.78 兆元；台股今年 1 至 8 月的日均量為 4,975 億元（包括集中市場 4,178 億元、櫃買市場 797 億元），較去年日均量 2,357 億元，大幅增加 111%。

台股截至今 (24) 日為止，加權股價指數上漲 17.16%，金管會表示，可以看出台股表現優於亞洲其他主要市場，金管會將持續關注國際金融情勢，及疫情對總體經濟影響及台股表現，並將適時採行相關措施。