〈華擎法說〉主板供給最快Q4緩解 顯卡、伺服器供不應求至明年

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (24) 日召開線上法說會，展望未來，總經理許隆倫認為，越南代工廠停工影響將逐步降低，從各大產品來看，顯卡、伺服器需求均維持高檔，預期供不應求狀況將延續至明年中，主板下半年需求則相對平穩，加上英特爾 (INTC-US) 供給增加，估最快第四季供給可望舒緩。

許隆倫表示，主板今年 9 月、第三季旺季需求回升狀況不如預期，加上 CPU 缺貨、顯卡價格太貴，衝擊 DIY 市場，在去年基期較高的情況下，預期下半年主板出貨將較去年同期衰退，明年首季才可望回溫，供給則持續以中低階 CPU 最缺，但英特爾預計第四季增加供給，將有助紓緩供需。

顯卡則與電競、挖礦商機高度相關，許隆倫指出，整體市場持續熱絡，除價格續居高檔外、供給也不足，預期供不應求狀況將一路持續到明年上半年，伺服器同樣面臨缺料問題，雖然下半年料況逐季改善，但預期缺料狀況也將至少延續至明年中。

許隆倫進一步解釋，伺服器中長期需求穩定成長，今年逐季成長目標不變，目前則以電源相關零組件最為不足，客戶續以歐洲、北美客戶為主，近期也成功開發中國市場，但目前比重仍不高。

工業電腦 (IPC) 方面，許隆倫表示，受惠各國經濟回溫，帶動工業、商用需求成長，目前訂單滿手，出貨則受越南代工廠停工影響，仍需時間消化訂單。

展望明年，許隆倫認為，主板需求可望從明年首季逐步回溫，但全年仍有待觀察英特爾、超微 (AMD-US) 明年第四季新平台推出，IPC、伺服器則相對樂觀，維持成長動能，顯卡則與挖礦需求相關，對明年審慎樂觀。