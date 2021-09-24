美國智庫：聯邦政府最快10月15日觸及舉債上限

隨著美國兩黨在舉債上限問題上僵持不下，兩黨政策中心 (Bipartisan Policy Center,BPC) 週五 (24 日) 發布一項研究指出，若情況依舊未解，聯邦政府可能在 10 月 15 日至 11 月 4 日的某個時間點，開始無法支付部分到期款項。

美國眾議院週二 (21 日) 表決通過，將暫停執行舉債上限至 2022 年，儘管如此，由於兩黨仍未化解僵局，外界對於參議院週五的表決並不樂觀。

BPC 經濟政策主管 Shai Akabas 表示，最新數據顯示，國會只有幾週時間解決舉債上限問題，若兩黨遲遲未達共識，政府很可能無法支付即將在 10 月中旬到期的退休福利金、軍餉以及兒童稅收抵免等款項。

BPC 研究指出，若政府最快在 10 月 15 日觸及舉債上限，則 11 月中以前，財政部將出現 2,650 億美元的法案資金缺口，且部分欠款將無法償還，很快的，一些日常的社會福利、醫療保險和部隊薪資項目的資金將開天窗。

BPC 表示，財政部可以試著優先償付部分項目，或是選擇延後支付所有項目，等到收取足夠收入後再一次性支付，但這兩種方法後續均可能引發法律問題。