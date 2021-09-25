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喜訊！嘉年華郵輪明年下半年預訂量回升至疫情前水準

鉅亨網編譯段智恆
喜訊！嘉年華郵輪明年下半年預訂量回升至疫情前水準(圖片：AFP)
喜訊！嘉年華郵輪明年下半年預訂量回升至疫情前水準(圖片：AFP)
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郵輪嘉年華郵輪挪威郵輪皇家加勒比遊輪預訂量第三季財報新冠疫情變種病毒

嘉年華郵輪 (CCL-US) 周五（23 日）表示，明年下半年的郵輪預訂量超過疫情前水準，且預計隨著全球航線重啟，業務將反彈回升，激勵其股價早盤上漲 4.07%，每股暫報 25.69 美元

嘉年華郵輪今年初獲美國衛生官員批准恢復營運，該公司旗下 9 個郵輪品牌中已有 8 個品牌重啟航線，預計到 10 月底，將向遊客開放一半以上的總運量。

嘉年華郵輪日前公布的 2021 會計年度第三季財報，經調整後虧損 19.9 億美元，該季每月的平均燒錢率（Cash Burn Rate）為 5.1 億美元，現金流為 78 億美元

嘉年華郵輪表示 2022 年下半年累計的預訂量超過疫情前 2019 的預訂量，目前持有的現金流足以提供郵輪全面復航營運，未來也將穩定在正數。

然而，由於新冠變種病毒 Delta 傳染蔓延，嘉年華郵輪說，未來第三季的郵輪預訂量將不如第二季強勁，預計第四季的燒錢率將高於其它前幾季。

TipRanks 分析師對嘉年華郵輪股票評等的平均共識為「持有」（Hold），平均目標價為每股 27.91 美元，意味著當前股價有 18.2% 的上漲潛力。

嘉年華郵輪的競爭對手挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）表示，新冠疫情升溫後，7 月新淨訂單量略有下降，而皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean International）也說，快速蔓延的病毒對其訂單造成小幅度影響。

截稿前，挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲 2.38%，每股暫報 27.94 美元、皇家加勒比遊輪 (RCL-US) 上漲 2.44%，每股暫報 90.32 美元

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