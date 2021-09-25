 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈美股熱門股〉Nike下修全年財測跌6% 中國封殺加密幣 Coinbase、羅賓漢齊跌

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉Nike全年財測黯淡跌6% 中國封殺加密幣 Coinbase、羅賓漢齊跌(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉Nike全年財測黯淡跌6% 中國封殺加密幣 Coinbase、羅賓漢齊跌(圖片：AFP)
Tag
美股熱門股美股熱門股Nike財報供應鏈新冠疫情女股神ARKK中國加密貨幣封殺Coinbase羅賓漢好市多營收產業
Nike 全年財測黯淡 重摔 6.26%

Nike(NKE-US) 受越南廠生產持續中斷、貨運時間拉長影響，會計年度第一季營收低於預期，並下修全年財測，周五（24 日）股價重摔 6.26% 至每股 149.59 美元，為表現最差的道瓊成分股。

Nike 第一季淨利報 18.7 億美元，相當於每股獲利 1.16 美元，優於市場預估的 1.11 美元，總營收報 122.5 億美元，低於市場預估的 124.6 億美元

越南廠生產持續中斷、貨運時間拉長，導致 NiKE 庫存吃緊，財務長 Matthew Friend 預估未來幾季，所有地區都將受到短期庫存短缺的影響。

展望全年，Nike 估今年營收僅成長約「中間個位數」(4-6%) ，先前預估為「偏低的雙位數成長」，而第二季營收成長將「持平或偏低個位數下滑」。Refinitiv 訪調的分析師原本預估全年和第二季營收成長 12%。

中國封殺加密貨幣 Coinbase、羅賓漢股價齊跌

「女股神」伍德（Cathie Wood）才趁機抄底買入的 Coinbase(COIN-US)、羅賓漢 (HOOD-US)，沒想到中國周五宣布全面禁止加密貨幣交易與挖礦活動，兩檔股價雙雙挫跌 2.39%、2.24%，女股神旗下 ARK ETF 也跟著大跳水。

中國政府認為，挖礦活動不僅對環境影響大，對經濟與產業發展助益也有限，且考慮到加密貨幣生產與交易過程帶來的風險，盲目發展挖礦恐對整體經濟社會和節能減碳帶來不良影響。

加密貨幣數據網站 CryptoCompare 的研究主管 Constantine Tsavliris 表示，中國的嚴厲措辭恐造成加密貨幣出現「短期拋售」，認為此舉是北京政府 5 月時打壓加密貨幣相關金融機構措施的延伸。

加密貨幣交易所 Luno 亞太區負責人 Vijay Ayyar 表示，雖然中國對加密貨幣的立場不難看出，但仍足以給市場帶來壓力，此外投資人對美國證券交易委員會（SEC）近期對加密貨幣採取的強硬態度也感到不安。

不過 Ayyar 說，過去常見比特幣遭受中國打壓，價格下跌得快，買進的速度也快，只要長時間比特幣價格不跌破 38,000 美元，仍看漲加密貨幣

好市多前景看旺 勁揚 3.31%

會員制倉儲式量販店好市多（Costco）(COST-US) 2021 會計年度第四季財報亮眼，單季營收首度突破 600 億美元，且全年營收、獲利表現亮眼，周五股價上漲 3.31% 至每股 467.75 美元

好市多第四季營收報 614.4 億美元，年增 15%，淨利報 16.7 億美元，每股盈餘 3.76 美元，雙雙優於市場預期的 614.1 億美元、3.58 美元。全年銷售額達 1,920.5 億美元，年增率 17.7%，創 29 年來最大增幅，全年淨利 50.1 億美元，年增逾 25%，也創下 33 年來最大增幅。

摩根士丹利分析師 Simeon Gutmann 表示，好市多業績一直是零售業中表現最好的，因為會員成長率穩定，現有會員也處在紀錄高點，再加上庫存充足，預估 2022 會計年度全年銷售額與營收有望接近歷史新高。

Gutmann 給予好市多股價「增持」（Overweight）評等，並將目標價從每股 500 美元上調至 510 美元

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞