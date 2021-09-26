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宏碁智慧電視上架亞馬遜 進軍印度主流市場

鉅亨網記者劉韋廷 台北
宏碁智慧電視上架亞馬遜，進軍印度主流市場。(擷取自亞馬遜網站)
宏碁智慧電視上架亞馬遜，進軍印度主流市場。(擷取自亞馬遜網站)
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宏碁印度電視智慧電視亞馬遜

宏碁 (2353-TW) 傳出進軍印度智慧電視市場，相關產品已出現在電商平台亞馬遜 (AMZA-US) 上，最低售價 16999 盧比 (約新台幣 6400 元) 起，可望搶進印度主流電視市場，宏碁證實，電視產品與當地夥伴合作，近期就會正式推出。

根據亞馬遜商品頁面顯示，宏碁將推出主打無邊框設計的智慧電視，共分為 43、50、55 吋等三種尺寸，均採用 UHD，建議售價 32999 盧比 (約新台幣 12400 元) 起，同時推出 58、70 吋大尺寸 UHD 智慧電視，建議售價為 47999 盧比 (約新台幣 18000 元) 起。

宏碁也將推出 32 吋 HD/HD FL、42 吋 FHD 的 Android 電視，建議售價為 16999 盧比 (約新台幣 6400 元) 起，與三星、LG、小米、SONY 等電視品牌大廠相比，價格差異不大甚至較便宜，加上尺寸涵蓋 32-70 吋，市場認為，宏碁將可望進一步搶進印度主流市場。

據了解，宏碁是與總部設在印度班加羅爾的 Indkal Technologies 達成協議，由後者負責宏碁在印度的智慧電視生產製造及銷售，而這也是宏碁再度透過授權品牌重返電視市場。

印度是全球僅次中國第二大人口國，內需市場龐大，也成為各大品牌廠兵家必爭之地，加上近年美中貿易角力，迫使廠商重新評估全球布局腳步，印度政府也抓緊機會，宣示「印度製造」計畫，提出多項獎勵優惠措施，吸引外商投資。

對於宏碁重返智慧電視市場，產業分析師認為，下半年全球電視已有放緩趨勢，短期也並無強勁需求支撐，因此後進者要撼動既有電視品牌地位仍具挑戰，需持續關注市場後續變化。

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