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看好韋僑RFID醫療長單及新廠效益 希華將增持股

鉅亨網記者張欽發 台北
韋僑總經理江鴻佑。(鉅亨網記者張欽發攝)
韋僑總經理江鴻佑。(鉅亨網記者張欽發攝)
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RFID韋僑希華

RFID 電子標籤廠韋僑 (6417-TW) 辦理上櫃掛牌以來首次現增籌資案，募集 4 億元，韋僑最大法人股東希華晶體 (2484-TW) 看好韋僑醫療應用長單及台中大里新廠明年投產效益，將再以特定人認股方式增加持股。

目前希華持股韋僑 11.46%，並握有 1 席董事席次，希華董事長曾穎堂指出，看好 RFID 在醫療應用的商機，此次韋僑現金增資案除依比例認股外，原股東未繳款認股部分希華將以特定人身份承受，提高希華對韋僑的持股比例。

韋僑此次辦理發行現增股 6660 張籌資，每股 60 元溢價發行，預計將募集 4 億元支應資金需求，韋僑此現增案已除權，原股東繳款期也將在 9 月 27 日截止。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，隨著工業 4.0 擴大出貨持續成長，醫療耗材市場需求暢旺，韋僑醫療應用接單強勁，客戶長期訂單大單自 7 月起批量出貨，也使韋僑營收在今年前 7 月營收已超越去年同期，8 月營收 9235 萬元，月增 1.25%，年增 13.86%，也改寫 20 個月來新高。今年下半年展望正向，全年可望超越去年 9.93 億元營收。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，隨著工業 4.0 擴大出貨持續成長，醫療耗材市場需求暢旺，韋僑醫療應用接單強勁，醫療客戶長期訂單大單並已自 7 月起批量出貨，下半年單月營收可望都維持 9000 萬元的水準以上。

RFID 電子標籤可運用在智慧醫療耗材產品，應用包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，能從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。

韋僑先前以 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已動工，預計 2022 年 8 月完工並取得使用執照，將用於擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。

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