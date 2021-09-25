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孟晚舟獲釋搭機返國 中國隨即釋放兩名加拿大公民

鉅亨網編譯余曉惠
中國釋放兩名加拿大人質 外交危機落幕 (圖:AFP)
中國釋放兩名加拿大人質 外交危機落幕 (圖:AFP)
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華為孟晚舟加拿大美國司法引渡緩起訴外交

華為財務長孟晚舟周五 (24 日) 在加拿大當庭獲釋、搭上飛機前往中國深圳，大約同一時間，北京當局也釋放兩名遭囚禁約三年的加拿大公民，兩人搭機正在返國途中，加拿大和中國之間的外交齟齬因此獲得緩解。

加拿大警方在 2018 年 12 月應美國司法互助要求逮補孟晚舟之後，中國隨即逮捕加拿大前外交官康明凱 (Michael Kovrig) 和商人史佩弗 (Michael Spavor)，兩人已經入獄超過 1000 個日子，史佩弗並在今年 8 月以間諜罪被判處 11 年徒刑，北京因此面臨「人質外交」的抨擊。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 周五向記者表示，康明凱和史佩弗已經搭上飛機，飛機已經離開中國領空，預定周六上午抵達加拿大。 

杜魯道語畢沒多久，中國媒體便報導孟晚舟搭機飛回中國的消息。據悉孟晚舟搭上中國國際航空 (Air China) 一班在溫哥華當地周五下午 4 時 29 分起飛的班機，預計周六晚上 7 點左右抵達中國深圳。

中國堅稱逮捕康明凱和史佩弗無關孟晚舟的訴訟，但杜魯道政府多次指控中國採取敵對外交政策。

杜魯道不願回應加拿大和中國是否敲定某種雙邊協議，他說：「我想感謝我們的盟友和世界各地的好朋友幫忙奔走，堅定站在加拿大和兩名加拿大公民這一邊。」

華為孟晚舟的引渡案，長期以來是杜魯道政府核心的外交政策問題。杜魯道周二 (21 日) 剛贏得二度連任，他帶領的自由黨 (Liberal Party) 依然是國會最大黨，但未能取得國會絕對多數，代表無法組成多數黨政府。

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