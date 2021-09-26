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〈觀察〉電支整合下一步瞄準點數共享 信用卡紅利如臨大敵

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
〈觀察〉電子支付整合下一步瞄準點數共享 信用卡紅利如臨大敵。(鉅亨網資料照)
〈觀察〉電子支付整合下一步瞄準點數共享 信用卡紅利如臨大敵。(鉅亨網資料照)
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電子支付電支點數經濟點數紅利點數紅利信用卡金管會

金管會本周一舉開放電支、銀行、電票間的跨機構共用平臺，除開放電支業者互相轉帳，未來也將迎來電子支付的大整合潮，在現今點數經濟蓬勃發展下，預期下一步將瞄準「點數共享」，可望為支付應用再創更便利的生活圈；但對傳統信用卡的紅利點數將面臨大挑戰。

新電支條例在今 (2021) 年 7 月 1 日正式上路，修正過後的新電子支付機構管理條例，有三大重點，第一，整合電子支付、電子票證類型；第二，放寬電支業者間可相互轉帳；第三，增加電支業者可經營的業務。

電子支付例如 LINE Pay Money、街口支付，過去僅能自家帳戶彼此轉帳，但本周金管會宣布 10 月起將放行跨機構戶轉，意味著台灣電子支付邁入新的里程碑。

而相互轉帳只是第一步，預期下一步將開放電支機構辦理點數整合平台業務，由於國內現在「點數經濟」當道，像是 LINE Points、街口幣、7-11 的 OPENPOINT 等，這些點數大多只能在專屬店家折抵，且一次只限抵用一種點數，常常有民眾遇到「零碎點數」用不完就過期的問題。

一旦未來點數整合後，將可讓消費者「一點」都不浪費，點數可透過跨機構清算，以類似換算的機制，讓點數之間可以互轉，不但可把多家的零碎點數整合後兌換，也可將點數「集資」為最大化，點數運用也更有彈性，讓數位消費樣態增多，業者行銷也可更加多元。

現階段市場上已有資訊業者提供相關整合服務，串連商家與點數運用，等同於「紅利點數整合平台」，以後開放高度監理的銀行、電支業者加入戰局後，讓消費者權益更有保障。

雖然許多銀行看準點數經濟，也有傳統信用卡的回饋搶進點數市場，例如玉山 Pi 拍錢包信用卡在 2018 年推出，1 點 P 幣等於 1 元，且 P 幣使用場域從超商、網購、計程車、外送平台無所不包，創造 P 幣點數生態圈。

國泰世華銀行今年 6 月也將紅利點數轉為「小樹點」，一樣是 1 點等於 1 元，讓卡友們不必再辛苦換算，且刷卡後即能於線上以小樹點折抵該筆消費金額，大大縮短卡友從刷卡消費到點數折抵的數位里程。

點數經濟之所以重擊紅利點數，在於一般傳統信用卡的紅利點數是每消費 20 元累積 1 點紅利點數，換算下來等值 0.06 元、回饋率僅 0.3%，要兌換到高價值的商品機率真的不高，且紅利點數可兌換的通路相對狹小，所以紅利回饋漸漸不再是主流，近年各銀行信用卡回饋策略不是轉為現金回饋，就是改為點數回饋。

未來電子支付的點數若能進一步整合，對銀行現行信用卡傳統紅利回饋方式將帶來更嚴峻的競爭，各銀行是否比照「小樹點模式」，掀起紅利點數轉型潮值得關注。

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