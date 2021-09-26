疫情衝擊經濟動能 外資下修新興亞洲GDP

亞洲今年以來持續遭疫情肆虐，重挫經濟成長動能，DWS 資產管理集團宣布下修新興亞洲市場經濟成長估值至 7.3%，其中中國第三季增長將放緩，將其經濟成長預測由 8.7% 下調至 8.2%。

DWS 亞太區投資總監及新興股票市場主管 Sean Taylor 表示，預期中國第三季增長將放緩，將其經濟成長預測由 8.7% 下調至 8.2%，互聯網、教育及房地產行業的監管進程充滿不確定性，加上 7 月經濟數據相對溫和，中國經濟增長將較預期更早放緩。

不過，中國政府積極的財政政策，加上可支配收入的強勁增長、高就業率及疫苗接種率，預期中國經濟增長將隨著第四季消費回暖而漸趨穩定，預計貨幣政策將維持寬鬆，存款準備金率將進一步下調。

但 Sean Taylor 也補充，中國監管機構對系統性風險、金融泡沫及去槓桿化等範疇的態度審慎，研判利率應不至於大幅下調。受疫情常態化影響，DWS 預估，中國 2022 年經濟增速將放緩，維持在 5.6% 水平。

DWS 指出，中國近期的監管措施導致市場出現大幅拉回，然而改革措施長線將有助於中國經濟增長更加平衡，促進創新行業的公平競爭並降低高槓桿產業的系統性風險。

DWS 認為，監管壓力料將於未來 12 個月持續，但由於投資者已把監管的不確定性納入考量，因此未來對中國股市的負面影響料將減輕。

Sean Taylor 補充，儘管陸股估值較一年前更具吸引力，但仍需謹慎應對，並減持中國互聯網股票，因為中國互聯網行業的未來六個月前景仍不明，主要是政府監管部門的管控對受影響公司的增長、盈利能力和風險溢價仍有不確定性。

以陸股來說，整體更偏好 A 股市場，因其受監管風險的影響較小，並可能受益於即將推出的寬鬆政策，可再生能源﹑電動車、半導體、工業自動化等受政策支持的行業符合國家發展目標，預計將繼續得到政府的支持，面臨的政策風險可能較小。