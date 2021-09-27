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〈觀察〉五倍券點火 銀行撒錢加碼衝刺消金業務

鉅亨網記者郭幸宜 台北
五倍券點火 銀行撒錢加碼衝刺消金業務。（圖：業者提供）
五倍券點火 銀行撒錢加碼衝刺消金業務。（圖：業者提供）
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五倍券信用卡數位

五倍券數位綁定、紙本預約持續開跑，市場期待在五倍券效應帶動下，為沉寂的內需注入新動能，銀行除撒錢宣傳拚數位綁定外，也同步鎖定新卡友加碼，盼能在第 4 季傳統消費旺季下拉高動卡率與簽帳金額，趁勢推展消金業務。

因應本土疫情衝擊，政府拍板發放振興五倍券鼓勵民眾消費，刺激內需消費動能，日前起跑的五倍券數位綁定，各家銀行為「提前綁定」卡友，鎖定國旅、餐飲等產業加碼，標榜可進一步放大五倍券。

觀察銀行今年的振興券促刷優惠，除了新增數位標章解決去年的痛點外，提高民眾綁定意願外，在銀行限時限量促銷下，多家銀行優惠幾乎一天內就告罄，其中台灣 pay 祭出最高 800 元加碼滿額禮，也成功吸引民眾投入數位綁定擁抱，統計八大公股銀行的 33 萬份 800 元加碼第一天就全數清光，就連 17 萬份的 500 元也在第二天幾近清空。

而除了積極加碼固樁外，部分銀行也趁勝追擊，鎖定新卡友提供加碼，舉例來說，兆豐銀行鎖定新卡友，提供 10 月底前新申辦者，最高可額外獲得 1700 元回饋；星展則鎖定「星展 eco 永續卡」推出限量加碼，11 月 30 日前申請信用卡電子對帳單並完成星展銀行（台灣）Card+ app 註冊，於核卡後指定期限內成功綁定五倍券滿額也有 2000 元的刷卡金回饋。 

銀行主管說，除振興五倍券外，第 4 季還有電商促銷、百貨周年慶等傳統消費大日，對於挹注信用卡業績本就有一定程度的挹注，現在多了五倍券加持，不僅有望拉抬動卡率與簽帳金額外，還有機會趁勢宣傳數位帳戶並新增新卡友，對於消金業務不無小補。

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