江蘇多省祭限電 面板、代工廠產能適度調整因應

中國當局近期強化「能耗雙控」政策，江蘇等多省擴大實施限電措施，台面板、代工廠均有一定產能比例位在昆山，對此友達 (2409-TW) 今 (26) 日回應，將配合政策停止非必要用電，適當調整生產營運，筆電代工廠則表示，仍在了解狀況。

蘇州是面板大廠友達位在中國生產重鎮之一，因應當地限電政策，友達表示，中國廠區停止非必要用電，並將透過照明、空調、空壓機等最適化調控與節能裝置應變調控。

友達進一步指出，限電措施對產業與供應鏈的影響，將視當地政府政策方向、實施對象而定，也強調面對全球能源轉型趨勢，友達將持續投入節能減碳、智慧製造轉型，以確保企業競爭力。

除面板廠外，江蘇昆山也是台組裝代工廠生產重鎮之一，包含和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW)、仁寶 (2324-TW) 等在當地均設有據點，對於限電措施影響，業者至截稿前僅表示，尚在了解相關狀況。

和碩晚間則回應，目前工廠運作一切正常，若廠區未來有限電的情況發生，會立即啟動備用發電系統與節能機制，並在安全無虞的原則下，確保產能不受影響。

據了解，江蘇昆山市政府已向轄內各工廠發出通知，要求廠商配合節能減排號召，從今 (26) 日中午到 9 月 30 日全面停工。